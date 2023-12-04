Турецька ліра обвалилася до нового історичного мінімуму

Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму на початку торгів понеділка, 4 грудня. Курс долара до турецької ліри (USD/TRY) зріс на 0,79%, досягнувши позначки 29,1292 ліри, свідчать дані міжнародного ринку Forex.

Що відомо про падіння ліри

Різкий стрибок стався о 02:05 МСК, проте вже за дві хвилини долар знову повернувся до позначок нижче 29 лір (28,9406).

Турецька валюта відіграла частину втрат на тлі виходу нових даних щодо інфляції у Туреччині. Річна інфляція споживчих цін у Туреччині у листопаді склала 61,98% після 61,36% у жовтні, свідчать дані державного статистичного агентства країни. Показник піднявся до максимуму за 11 місяців, але виявився кращим за прогнозний. Опитані Bloomberg економісти в середньому очікували, що показник становитиме 62,6%.

Краще за очікування виявився і місячний показник. За підсумками минулого місяця він склав 3,28% проти прогнозу 3,9% і жовтневого значення 3,43%.

За останні 12 місяців курс долара до турецької ліри зріс приблизно на 55%. Шість підвищення процентних ставок Центральним банком Туреччини за останні місяці не змогли послабити тиск на валюту.

Курс рубля продовжує падати

За підсумками початку торгів курс долара склав 97,51 руб./1 долар, що на 11,25 коп більше до рівня попереднього закриття торгів.

Причому, долар виявився вищим за рівень чинного офіційного курсу на 22,35 коп.

Водночас пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "рубль стабільний в очікуванні помітних стимулів до руху".

Згідно з коментарями, інвестори зайняли вичікувальну позицію, вивчаючи рішення влади РФ запровадити для низки найбільших експортерів обов'язковий продаж валютної виручки та новин на цю тему.

Крім того, учасники валютного ринку нібито очікують заяв президента РФ Путіна, який 17 жовтня бере участь у форумі "Один пояс - один шлях" у Китаї.

Водночас, стало також відомо, що уряд РФ ймовірно планує розширити валютні обмеження також і на зарубіжних "дочок" експортерів.

16 жовтня мінфін запропонував зобов'язати експортерів подавати до Банку Росії консолідовану звітність про валютні активи та зобов'язання - тобто з урахуванням усіх дочірніх структур, зокрема закордонних.