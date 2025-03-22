У ЦПД разоблачили ложь России насчет ликвидации экокатастрофы в Черном море
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД разоблачили ложь России насчет ликвидации экокатастрофы в Черном море

ЦПД
побережье
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Россия имитирует ликвидацию экологической катастрофы в Черном море, вызванной аварией двух танкеров с мазутом. К такому выводу пришел Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Центр противодействия дезинформации раскрыл факты имитации ликвидации экологической катастрофы в Черном море со стороны России.
  • Планы начать поднятие обломков танкеров только в следующем году увеличивают риск дальнейшего загрязнения морской среды.
  • Власти РФ предпочитают скрывать масштабы катастрофы, призывая детей на оздоровление в зону бедствия, вместо реальных усилий по ликвидации последствий аварии.

У ЦПД разоблачили ложь России: что известно

Спустя более трех месяцев после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе комиссия из российских чиновников представила план, как с морского дна будут поднимать фрагменты затонувших судов. Работы начнутся только в следующем году.

Это очередной пример «эффективных и своевременных» решений по ликвидации масштабной экологической катастрофы в Черном море.

Пока обломки танкеров остаются в море, существует риск дальнейшей утечки мазута и нового загрязнения. Но российские чиновники не видят причин торопиться. Вместо реальной работы власти РФ пытаются делать вид, будто последствия аварии уже ликвидированы, и массово раздают путевки на «оздоровление» в зону экологического бедствия тысячам детей.

Также Центр сообщал, что идея поднять поврежденные танкеры с морского дна пришла к нелегитимному президенту России Владимиру Путину спустя всего два месяца после аварии, когда экологическая катастрофа в Черном море успела достичь впечатляющих масштабов.

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