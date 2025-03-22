Россия имитирует ликвидацию экологической катастрофы в Черном море, вызванной аварией двух танкеров с мазутом. К такому выводу пришел Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации раскрыл факты имитации ликвидации экологической катастрофы в Черном море со стороны России.
- Планы начать поднятие обломков танкеров только в следующем году увеличивают риск дальнейшего загрязнения морской среды.
- Власти РФ предпочитают скрывать масштабы катастрофы, призывая детей на оздоровление в зону бедствия, вместо реальных усилий по ликвидации последствий аварии.
У ЦПД разоблачили ложь России: что известно
Спустя более трех месяцев после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе комиссия из российских чиновников представила план, как с морского дна будут поднимать фрагменты затонувших судов. Работы начнутся только в следующем году.
Это очередной пример «эффективных и своевременных» решений по ликвидации масштабной экологической катастрофы в Черном море.
Пока обломки танкеров остаются в море, существует риск дальнейшей утечки мазута и нового загрязнения. Но российские чиновники не видят причин торопиться. Вместо реальной работы власти РФ пытаются делать вид, будто последствия аварии уже ликвидированы, и массово раздают путевки на «оздоровление» в зону экологического бедствия тысячам детей.
Также Центр сообщал, что идея поднять поврежденные танкеры с морского дна пришла к нелегитимному президенту России Владимиру Путину спустя всего два месяца после аварии, когда экологическая катастрофа в Черном море успела достичь впечатляющих масштабов.