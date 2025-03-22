Росія імітує ліквідацію екологічної катастрофи у Чорному морі, спричиненої аварією двох танкерів з мазутом. До такого висновку прийшов Центр протидії дезінформації.

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Через понад три місяці після краху танкерів з мазутом у Керченській протоці комісія з російських чиновників представила план, як з морського дна підніматимуть фрагменти затонулих суден. Роботи почнуться лише наступного року.

Це черговий приклад «ефективних і своєчасних» рішень для ліквідації масштабної екологічної катастрофи у Чорному морі.

Поки уламки танкерів залишаються в морі, існує ризик подальшого витоку мазуту та нового забруднення. Але російські чиновники не бачать причин поспішати. Замість реальної роботи влада РФ намагається удавати, ніби наслідки аварії уже ліквідовані, та масово роздає путівки на «оздоровлення» у зону екологічного лиха тисячам дітей.

Також Центр повідомляв, що ідея підняти пошкоджені танкери з морського дна прийшла до нелегітимного президента Росії Володимира Путіна лише через два місяці після аварії, коли екологічна катастрофа у Чорному морі встигла досягнути вражаючих масштабів.