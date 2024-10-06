У Яремчука возник конфликт с тренером Олимпиакоса
Категория
Спорт
Дата публикации

У Яремчука возник конфликт с тренером Олимпиакоса

Роман Яремчук
Читати українською
Источник:  online.ua

У украинского форварда Романа Яремчука в составе Олимпиакоса возник конфликт с тренером греческой команды Хосе Луисом Мендилибаром.

Главные тезисы

  • Роман Яремчук имеет конфликт с тренером Олимпиакоса из-за нежелания адаптироваться к его требованиям.
  • Тренер Хосе Луис Мендилибар выразил недовольство эффективностью игры Яремчука и приостановил его участие в матчах.
  • Украинский форвард отличился лишь одним забитым мячом за Олимпиакос, что стал причиной замечаний со стороны тренера.
  • По мнению Мендилибара, Яремчук не достиг оптимальной формы и требует более плодотворных тренировок для улучшения своей игры.
  • Несмотря на конфликт, Роман Яремчук продемонстрировал свои футбольные навыки на поле, забив гол и принеся победу Украине на Евро-2024.

Что известно о конфликте Яремчука с тренером Олимпиакоса

Отмечается , что из-за замечаний к игре Яремчука Мендилибар перестал выпускать украинского нападающего на поле.

В частности, Яремчук оставался в резерве в двух последних матчах Олимпиакоса.

Так, тренер Олимпиакоса не устраивает нежелание Яремчука адаптироваться к его требованиям.

Из-за конфликта с тренером Олимпиакоса Яремчук перестал выходить на поле
Роман Яремчук

Недовольство Яремчуком со стороны Мендилибара началось сразу же после того, как украинский форвард присоединился к составу клуба.

Мендилибар заявляет, что Яремчук не способен забить довольно легкий гол даже на тренировках. Кроме того, Яремчук, якобы, часто оказывается в положении вне игры.

По мнению тренера Олимпиакоса, причина неэффективной игры Яремчука заключается в том, что он не достиг оптимальной формы и нуждается в более плодотворных тренировках.

В греческий чемпионат Роман Яремчук перебрался летом этого года. В составе пиренейского Олимпиакоса украинский нападающий сыграл в 6 матчах во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

Что известно о последних успехах Яремчука

УЕФА выбрал претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024. В их числе оказался украинский футболист Роман Яремчук.

Мяч украинского нападающего Романа Яремчука в ворота Словакии попал в претенденты на звание лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024.

В том поединке форвард мастерски принял ассист от Шапаренко, а вторым касанием протолкнул мяч мимо голкипера.

Гол Яремчука стал не только эффектным, но и эффективным, поскольку принес Украине первую победу на турнире.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина - Португалия: впечатляющие видео голов Яремчука и Ярмоленко
Украина - Португалия: впечатляющие видео голов Яремчука и Ярмоленко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ узнали о неожиданном решении Бенфики касательно Яремчука
СМИ узнали о неожиданном решении Бенфики касательно Яремчука
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Яремчук подписал сенсационный контракт с испанским клубом
Украинский футболист Яремчук подписал сенсационный контракт с испанским клубом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?