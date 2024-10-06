У Яремчука возник конфликт с тренером Олимпиакоса

У украинского форварда Романа Яремчука в составе Олимпиакоса возник конфликт с тренером греческой команды Хосе Луисом Мендилибаром.

Что известно о конфликте Яремчука с тренером Олимпиакоса

Отмечается , что из-за замечаний к игре Яремчука Мендилибар перестал выпускать украинского нападающего на поле.

В частности, Яремчук оставался в резерве в двух последних матчах Олимпиакоса.

Так, тренер Олимпиакоса не устраивает нежелание Яремчука адаптироваться к его требованиям.

Роман Яремчук

Недовольство Яремчуком со стороны Мендилибара началось сразу же после того, как украинский форвард присоединился к составу клуба.

Мендилибар заявляет, что Яремчук не способен забить довольно легкий гол даже на тренировках. Кроме того, Яремчук, якобы, часто оказывается в положении вне игры.

По мнению тренера Олимпиакоса, причина неэффективной игры Яремчука заключается в том, что он не достиг оптимальной формы и нуждается в более плодотворных тренировках.

В греческий чемпионат Роман Яремчук перебрался летом этого года. В составе пиренейского Олимпиакоса украинский нападающий сыграл в 6 матчах во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

Что известно о последних успехах Яремчука

УЕФА выбрал претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024. В их числе оказался украинский футболист Роман Яремчук.

Мяч украинского нападающего Романа Яремчука в ворота Словакии попал в претенденты на звание лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2024.

В том поединке форвард мастерски принял ассист от Шапаренко, а вторым касанием протолкнул мяч мимо голкипера.

Гол Яремчука стал не только эффектным, но и эффективным, поскольку принес Украине первую победу на турнире.