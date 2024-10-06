У Яремчука виник конфлікт з тренером Олімпіакоса

В українського форварда Романа Яремчука у складі Олімпіакоса виник конфлікт із тренером грецької команди Хосе Луїсом Менділібаром.

Що відомо про конфлікт Яремчука із тренером Олімпіакоса

Зазначається, що через зауваження до гри Яремчука Менділібар перестав випускати українського нападника на поле.

Зокрема, Яремчук залишався у резерві у двох останніх матчах Олімпіакоса.

Так, тренера Олімпіакосу не влаштовує небажання Яремчука адаптуватись до його вимог.

Роман Яремчук

Невдоволення Яремчуком з боку Менділібара почалось одразу після того, як український форвард приєднався до складу клубу.

Менділібар заявляє, що Яремчук не здатен забити доволі легкий гол навіть на тренуваннях. Окрім цього Яремчук, нібито, часто опиняється у положенні поза грою.

На думку тренера Олімпіакоса, причина неефективної гри Яремчука полягає у тому, що він не досяг оптимальної форми і потребує більш плідних тренувань.

У грецький чемпіонат Роман Яремчук перебрався влітку цього року. У складі піренейського Олімпіакоса український нападник зіграв у 6 матчах у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.

Що відомо про останні успіхи Яремчука

УЄФА обрав претендентів на звання автора найкращого голу другого туру групового етапу Євро-2024. Серед них опинився український футболіст Роман Яремчук.

М'яч українського нападника Романа Яремчука у ворота Словаччини потрапив у претенденти на звання кращого голу другого туру групового етапу Євро-2024.

У тому поєдинку форвард майстерно прийняв асист від Шапаренка, а другим дотиком проштовхнув м’яч повз голкіпера.

Гол Яремчука став не тільки ефектним, а й ефективним оскільки приніс Україні першу перемогу на турнірі.