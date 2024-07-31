Убийство Екатерины Гандзюк. Активисты требуют приговоров заказчикам

31 июля 2018 года произошло покушение на украинскую активистку Екатерину Гандзюк. Уже через несколько месяцев — 4 ноября — она умерла. Прошло 6 лет, однако заказчики этого преступления до сих пор не получили приговоры.

Активисты требуют наказания для преступников по делу Екатерины Гандзюк

С первого дня дело пытались сфальсифицировать. Три фамилии, которые мы должны помнить: Порошенко, Луценко, Аваков. Мы вместе с "Кто заказал Катю Гандзюк?" добились того, чтобы нашли исполнителей преступления и заказчиков. Маси Найем Украинский военный и адвокат

Масси Найем обращает внимание на то, что большая часть общества потеряло внимание к этому делу.

И теперь апелляционный суд позволяет себе крутить делом так, что выглядит как будто снова кто-то или занес деньги в суд. Или влияет на судей другим способом, — отмечает адвокат. Поделиться

Однако Масси Найем убежден, что друзья Кати будут продолжать эту борьбу столько, сколько понадобится, ведь именно так выглядит принцип неотвратимости наказания.

То есть, заказчикам не удастся избежать наказания. Это Украина современности. И я хочу, чтобы Катя гордилась нами. Ведь она точно довела бы это до конца. Маси Найем Украинский военный и адвокат

Что важно знать об убийстве Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 на украинскую активистку совершили нападение возле ее дома в центре Херсона — неизвестный облил женщину литром концентрированной серной кислоты.

Было поражено около 40% поверхности тела, в том числе туловище, шея, лицо. Екатерина Гандзюк скончалась от полученных травм 4 ноября 2018 года.

Первоначально полиция задержала безработного жителя Херсона Сергея Новикова. Тогдашний глава МВД Арсен Аваков начал утверждать, что это исполнитель нападения на активистку. Однако со временем стало известно, что это ошибка, а сам Новиков не нападал на Гандзюк.

Мужчину отпустили, а МВД оказалось под шквалом критики после этого инцидента.

Осенью 2018 года правоохранители задержали новых подозреваемых: Сергея Торбина, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Никиту Грабчука и Вячеслава Вишневского. Они признали свою вину и получили небольшие сроки заключения.

Организатор нападения Торбин получил 6,5 лет тюрьмы, Грабчук, непосредственно выливший кислоту на девушку, 6 лет.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину они воспользовались правом выйти из-под стражи и присоединились к украинским вооруженным формированиям.

В феврале 2019 года был арестован экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Следствие заподозрило, что именно он заказал нападение на активистку из-за неприязненного отношения к ней.

Владислав Мангер

Другой заказчик — херсонский криминальный авторитет Алексей Левин по прозвищу "Москал" — успел сбежать из Украины. Его нашли только через год в Болгарии.

26 июня 2023 года Днепровский районный суд Киева завершил рассмотрение дела и объявил приговор.

Судья Юлия Иванина полностью удовлетворила все требования прокуратуры и приговорила Левина и Мангера к 10 годам за решеткой. Также они должны оплатить по 5 млн гривен моральной компенсации отцу, матери и мужу Екатерины Гандзюк.

Алексей Левин

После этого адвоката Мангера Александр Шадрин заявил, что подаст апелляцию на приговор и будет просить о закрытии дела в отношении своего клиента.