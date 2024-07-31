Убивство Катерини Гандзюк. Активісти вимагають вироків замовникам

31 липня 2018 року стався замах на українську активістку Катерину Гандзюк. Уже за кілька місяців — 4 листопада — вона померла. Минуло 6 років, однак замовники цього злочину досі не отримали вироки.

Активісти вимагають покарання для злочинців у справі Катерини Гандзюк

З першого дня справу намагались сфальсифікувати. Три прізвища, які ми маємо памʼятати: Порошенко, Луценко, Аваков. Ми разом з “Хто замовив Катю Гандзюк?” добились того, щоб знайшли виконавців злочину і замовників. Двоє замовників Мангер і Левін зараз ще обвинувачені. Масі Найєм Український військовий та адвокат

Масі Найєм звертає увагу на те, що станом на сьогодні суспільство втратило увагу до цієї справи.

І тепер апеляційний суд дозволяє собі крутити справою так, що виглядає наче знову хтось або заніс гроші в суд. Або впливає на суддів в інший спосіб, — зазначає адвокат. Поширити

Однак Масі Найєм переконаний, що друзі Каті будуть продовжувати цю боротьбу стільки, скільки знадобиться, адже саме так виглядає принцип невідворотності покарання.

Тобто замовникам не вдасться уникнути покарання. Бо це Україна сучасності. І я хочу, щоб Катя нами пишалась. Бо вона точно довела б це до кінця. Масі Найєм Український військовий та адвокат

Що важливо знати про вбивство Катерини Гандзюк

31 липня 2018 року на українську активістку скоїли напад біля її дому в центрі Херсона — невідомий облив жінку літром концентрованої сірчаної кислоти.

Було уражено майже 40% поверхні тіла, зокрема тулуб, шия, обличчя. Катерина Гандзюк померла від отриманих травм 4 листопада 2018 року.

Спочатку поліція затримала безробітного мешканця Херсону Сергія Новікова. Тодішній очільник МВС Арсен Аваков почав стверджувати, що це — виконавець нападу на активістку. Проте згодом стало відомо, що це помилка, а сам Новіков не нападав на Гандзюк.

Чоловіка відпустили, а МВС опинилося під шквалом критики після цього інциденту.

Восени 2018 року правоохоронці затримали нових підозрюваних: Сергія Торбіна, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука та В’ячеслава Вишневського.Вони визнали свою провину і отримали невеликі строки ув'язнення.

Організатор нападу Торбін отримав 6,5 років в'язниці, Грабчук, що безпосередньо вилив кислоту на дівчину, 6 років.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони скористалися правом вийти з-за ґрат і долучилися до українських збройних формувань.

В лютому 2019 року заарештували ексочільника Херсонської облради Владислава Мангера. Слідство запідозрило, що саме він замовив напад на активістку через неприязне ставлення до неї.

Владислав Мангер

Інший замовник — херсонський кримінальний авторитет Олексій Левін на прізвисько "Москал" — встиг втекти з України. Його знайшли лише за рік в Болгарії.

26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва завершив розгляд справи і оголосив вирок.

Суддя Юлія Іваніна повністю задовольнила усі вимоги прокуратури і засудила Левіна і Мангера до 10 років за ґратами. Також вони повинні сплатити по 5 млн гривень моральної компенсації батькові, матері і чоловікові Катерини Гандзюк.

Олексій Левін

Після цього адвоката Мангера Олександр Шадрін заявив, що подасть апеляцію на вирок і буде просити про закриття справи щодо свого клієнта.