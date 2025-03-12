Уцелела во время Большого взрыва. Астрономы открыли уникальную карликовую галактику

Астрономы открыли группу крошечных галактик на расстоянии около трех миллионов световых лет от Земли. Среди них — Андромеда XXXV — самая маленькая и слабая галактика, которую когда-либо находили.

Астрономы открыли уникальную карликовую галактику Андромеда XXXV

Это открытие заставляет пересмотреть понимание космической эволюции, ведь по предварительным представлениям такие галактики не должны были пережить бурный период ранней Вселенной.

Наименьшая галактика получила название Андромеда XXXV в честь соседнего Млечного пути образования звезд и газа — Андромеды.

Это полностью функциональные галактики, но они составляют примерно миллионную часть размера Млечного Пути. Это как мать идеально функционирующего человека, но имеющего размер с рисовое зерно, — объяснил соавтор исследования, профессор Мичиганского университета (США) Эрик Белл.

Чтобы заметить меньшие и более тусклые карликовые галактики, команда ученых использовала массивные наборы астрономических данных, в частности, космического телескопа Хаббла. Благодаря этому ученые обнаружили группу крохотных систем и самую маленькую из них — Андромеду XXXV. Уникальные размеры системы заставляют просмотреть понимание эволюции галактик.

Это было действительно неожиданно, ведь галактика — самый маленький объект, который можно найти поблизости. Поделиться

Период ранней Вселенной отличился невероятно жаркими условиями. Этот этап начался Большим взрывом и продолжался, пока Вселенная рассеялась и остыла. Благодаря этому образовались первые атомы водорода, породившие звезды, впоследствии собравшиеся в галактики.

Первые звезды и галактики выбрасывали энергию, нагревая космос, что было смертельным для карликовых систем. Ученые считают, что это должно было "сварить" газ, необходимый для образования звезд в крошечных системах. Андромеда XXXV успешно пережила этот бурный период, сохранив газ, необходимый для дальнейшего существования.

Мы думали, что их (карликовые галактики — ред.) практически зажарило, потому что Вселенная практически превратилась в чан кипящего масла. Считалось, что они полностью лишатся своего газа, но, очевидно, этого не произошло. Эта система (Андромеда XXXV — ред.) составляет около 20 тысяч масс Солнца и прекрасно формировала звезды в течение следующих миллиардов лет, — добавил астроном.

До сих пор ученые точно не знают, как малейшей карликовой галактике удалось выжить.