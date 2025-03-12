Вціліла під час Великого вибуху. Астрономи відкрили унікальну карликову галактику

Астрономи відкрили групу крихітних галактик на відстані близько трьох мільйонів світлових років від Землі. Серед них — Андромеда XXXV — найменша та найслабша галактика, яку коли-небудь знаходили.

Астрономи відкрили унікальну карликову галактику Андромеда XXXV

Це відкриття змушує переглянути розуміння космічної еволюції, адже за попередніми уявленнями такі галактики не мали пережити буремний період раннього Всесвіту.

Найменша галактика отримала назву Андромеда XXXV на честь сусіднього до Чумацького шляху утворення зірок та газу — Андромеди.

Це повністю функціональні галактики, але вони становлять приблизно мільйонну частину розміру Чумацького Шляху. Це як мати людину, яка ідеально функціонує, але має розмір із рисове зерно, — пояснив співавтор дослідження, професор Мічиганського університету (США) Ерік Белл.

Щоб помітити менші та тьмяніші карликові галактики, команда вчених використала масивні набори астрономічних даних, зокрема космічного телескопа Хаббла. Завдяки цьому науковці виявили групу крихітних систем і найменшу з них — Андромеду XXXV. Унікальні розміри системи змушують переглянути розуміння еволюції галактик.

Це було справді несподівано, адже галактика — найменший об'єкт, який можна було знайти поблизу. Поширити

Період раннього Всесвіту відзначився неймовірно жаркими умовами. Цей етап розпочався Великим вибухом і тривав, поки Всесвіт розсіявся та охолов. Завдяки цьому утворилися перші атоми водню, які породили зірки, що згодом зібралися в галактики.

Перші зірки та галактики викидали енергію, нагріваючи космос, що було смертельним для карликових систем. Вчені вважають, що це мало "зварити" газ, необхідний для утворення зірок у крихітних системах. Натомість Андромеда XXXV успішно пережила цей буремний період, зберігши газ, потрібний для подальшого існування.

Ми думали, що їх (карликові галактики — ред.) практично засмажило, бо Всесвіт практично перетворився на чан киплячої олії. Вважалося, що вони повністю втратять свій газ, але, очевидно, цього не сталося. Ця система (Андромеда XXXV — ред.) становить близько 20 тисяч мас Сонця, і чудово формувала зірки протягом наступних мільярдів років, — додав астроном.

Досі науковці достеменно не знають, як найменшій карликовій галактиці вдалося вижити.