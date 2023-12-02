Ученые бьют тревогу из-за еще одной катастрофической угрозы для человечества

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений предупреждают, что на фоне глобального потепления интенсивность и частота экстремально сильных осадков будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Это означает, что население Земли столкнется еще с одной серьезной проблемой – катастрофическими ливнями.

Глобальное потепление становится причиной все большего количества угроз

Ученые обращают внимание на то, что столь резкий рост количества осадков станет серьезным ударом для экономики и социальной стабильности государств в разных уголках мира.

Ни для кого не секрет, что рекордные ливни тесно связаны, например, с наводнениями и доступностью питьевой воды.

Кроме масштабных финансовых потерь также возможны многочисленные жертвы среди населения планеты.

Ученые добавили, что влияние климата на общество удалось оценить и проанализировать с помощью климатических моделей.

Теперь наши выводы свидетельствуют о том, что эти последствия могут быть гораздо хуже, чем мы думали. Экстремальные осадки будут более сильными и участившимися. Общество должно быть готово к этому, – заявил один из авторов исследования Андерс Леверманн. Поделиться

Кроме того, указано, что метод, который они применили, основывается на технике фильтрации закономерностей, что позволило им отделить, какие изменения в климатической системе вызваны выбросами человека, а какие нет.

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Тропики находятся в максимальной зоне риска

Несмотря на то, что на большинстве сухопутных территорий фиксируется рост как интенсивности, так и частоты экстремальных явлений погоды, самые масштабные изменения можно заметить в тропических регионах.

Что важно понимать, эти изменения соответствуют физической теории классического соотношения Клаузиуса-Клапейрона 1834 года, которое установило, что более теплый воздух может содержать больше водяных паров.