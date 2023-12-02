Учені з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін попереджають про те, що на тлі глобального потепління інтенсивність і частота екстремально сильних опадів буде збільшуватися в геометричній прогресії. Це означає, що населення Землі зіткнеться ще з однією серйозною проблемою — катастрофічними зливами.

Глобальне потепління стає причиною дедалі більшої кількості загроз

Науковці звертають увагу на те, що таке різке зростання кількості опадів стане серйозним ударом для економіки та соціальній стабільності держав в різних куточках світу.

Ні для кого не секрет, що рекордні зливи тісно пов'язані, до прикладу, із повенями та доступністю питної води.

Окрім масштабних фінансових втрат, також можливі чисельні жертви серед населення планети.

Вчені також додали, що вплив клімату на суспільство вдалося оцінити та проаналізувати за допомогою кліматичних моделей.

Тепер наші висновки свідчать про те, що ці наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж ми думали. Екстремальні опади будуть сильнішими і частішими. Суспільство має бути готовим до цього, – заявив один з авторів дослідження Андерс Леверманн.. Поширити

Окрім того, наголошується, що метод, який вони застосували, ґрунтується на техніці фільтрації закономірностей, що дозволило їм відокремити, які зміни в кліматичній системі спричинені викидами людини, а які ні.

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Тропіки знаходяться у максимальній зоні ризику

Попри те, що на більшості сухопутних територій фіксується зростання як інтенсивності, так і частоти екстремальних погодних явищ, наймасштабніші зміни можна помітити в тропічних регіонах.

Що важливо розуміти, ці зміни відповідають фізичній теорії класичного співвідношення Клаузіуса-Клапейрона 1834 року, яке встановило, що тепліше повітря може утримувати більше водяної пари.