Ученые дали простые и эффективные советы для улучшения сна

На фоне последних событий в Украине и мире все больше людей сталкиваются с проблемой бессонницы и ухудшения сна. Однако их можно довольно быстро и просто решить.

Часто проблемы со сном начинаются именно из-за стрессовых ситуаций, а это значит, что стоит задуматься о психологической помощи.

Куда обращаться за психологической помощью?

В Украине действует Национальная горячая линия для детей и молодежи – 0 800 500 225. Она работает в будни с 9:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 18:00.

Также в Киеве работает круглосуточный телефон доверия: 080 050 12 12 (бесплатно с мобильного).

Кроме того, в Украине действует горячая линия, специалисты которой помогают украинцам поддержать психическое здоровье в условиях постоянного стресса и эмоционального напряжения, вызванных войной: 0 800 100 102. Она работает ежедневно с 10:00 до 20:00, звонки из Украины бесплатные.

Еще одна круглосуточная линия по предупреждению суицидов и психологической поддержки Lifeline Ukraine работает по номеру 7333.

Какие привычки помогут вам вернуть качественный сон в свою жизнь

Важным советом решил поделиться врач Атли Арнарсон.

Он обращает внимание на то, что сон в течение семи-восьми часов крайне важен для самочувствия любого человека.

Важно увеличить яркость освещения днем

Что важно понимать, в теле каждого человека есть встроенные “часы”, которые ученые называют циркадным ритмом.

Он не только оказывает непосредственное влияние на работу мозга, тела и гормонов, а также помогает вам бодрствовать в светлую часть дня.

Именно эти “часы”сообщают мозгу о том, когда ему пора спать.

И если вы будете проводить много времени днем под ярким солнечным светом, ночью ваш сон станет более спокойным и продолжительным. Исследования показали, что это помогает также людям, страдающим бессонницей. Поделиться

Фото: unplush.com

Навсегда забудьте о кофеине после обеда

Ни для кого не секрет, что именно кофе помогает вам проснуться утром, однако он тоже не дает вам заснуть ночью.

Не забывайте об этом и попытайтесь навсегда отказаться от кофеина по крайней мере за 6 часов до сна.

Минимизируйте количество нерегулярного и дневного сна

Как отмечает Атли Арнарсон, дрема днем может оказаться полезной, однако если она длится более 30 минут, то может навредить вашему основному сну ночью.

Впрочем, некоторые исследования показывают, что для дремлющих людей днем регулярно, последствия неощутимы. Так что если вы регулярно спите днем и потом хорошо отдыхаете ночью, вам не стоит беспокоиться. Поделиться

Не забывайте о правильной температуре в спальне

Атли Арнарсон обращает внимание на то, что температура, царящая в вашей спальне, влияет на ваш сон сильнее, чем вы можете думать.

Многие люди сталкивались с этой проблемой летом, когда из-за бешеной жары довольно долго не удавалось заснуть.

Согласно данным ученых, лучшая температура для сна – это 20 градусов по Цельсию, однако все также зависит от ваших предпочтений.