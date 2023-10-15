Ученые дали простые и эффективные советы для улучшения сна

На фоне последних событий в Украине и мире все больше людей сталкиваются с проблемой бессонницы и ухудшения сна. Однако их можно довольно быстро и просто решить.
Часто проблемы со сном начинаются именно из-за стрессовых ситуаций, а это значит, что стоит задуматься о психологической помощи.
Куда обращаться за психологической помощью?
В Украине действует Национальная горячая линия для детей и молодежи – 0 800 500 225. Она работает в будни с 9:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 18:00.
Также в Киеве работает круглосуточный телефон доверия: 080 050 12 12 (бесплатно с мобильного).
Кроме того, в Украине действует горячая линия, специалисты которой помогают украинцам поддержать психическое здоровье в условиях постоянного стресса и эмоционального напряжения, вызванных войной: 0 800 100 102. Она работает ежедневно с 10:00 до 20:00, звонки из Украины бесплатные.
Еще одна круглосуточная линия по предупреждению суицидов и психологической поддержки Lifeline Ukraine работает по номеру 7333.
Какие привычки помогут вам вернуть качественный сон в свою жизнь
Важным советом решил поделиться врач Атли Арнарсон.
Он обращает внимание на то, что сон в течение семи-восьми часов крайне важен для самочувствия любого человека.
Важно увеличить яркость освещения днем
Что важно понимать, в теле каждого человека есть встроенные “часы”, которые ученые называют циркадным ритмом.
Он не только оказывает непосредственное влияние на работу мозга, тела и гормонов, а также помогает вам бодрствовать в светлую часть дня.
Именно эти “часы”сообщают мозгу о том, когда ему пора спать.
Навсегда забудьте о кофеине после обеда
Ни для кого не секрет, что именно кофе помогает вам проснуться утром, однако он тоже не дает вам заснуть ночью.
Не забывайте об этом и попытайтесь навсегда отказаться от кофеина по крайней мере за 6 часов до сна.
Минимизируйте количество нерегулярного и дневного сна
Как отмечает Атли Арнарсон, дрема днем может оказаться полезной, однако если она длится более 30 минут, то может навредить вашему основному сну ночью.
Не забывайте о правильной температуре в спальне
Атли Арнарсон обращает внимание на то, что температура, царящая в вашей спальне, влияет на ваш сон сильнее, чем вы можете думать.
Многие люди сталкивались с этой проблемой летом, когда из-за бешеной жары довольно долго не удавалось заснуть.
Согласно данным ученых, лучшая температура для сна – это 20 градусов по Цельсию, однако все также зависит от ваших предпочтений.
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