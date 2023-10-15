Вчені дали прості та ефективні поради для покращення сну

На тлі останніх подій в Україні та світі дедалі більше людей стикаються з проблемою безсоння та погіршення якості сну. Однак їх можна доволі швидко та просто розв'язати.

Доволі часто проблеми зі сном починаються саме через стресові ситуації у житті людини, а це означає, що варто замислитися про психологічну допомогу.

Куди звертатися по психологічну допомогу?

В Україні діє Національна гаряча лінія для дітей та молоді — 0 800 500 225. Вона працює у будні з 9:00 до 21:00 та у вихідні з 10:00 до 18:00.

Також у Києві працює цілодобовий телефон довіри: 080 050 12 12 (безплатно з мобільного).

Окрім того, в Україні діє гаряча лінія, спеціалісти якої допомагають українцям підтримати психічне здоров’я в умовах постійного стресу й емоційної напруги, спричинених війною: 0 800 100 102. Вона працює щодня з 10:00 до 20:00, дзвінки з України є безоплатними.

Ще одна цілодобова лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine працює за номером 7333.

Які звички допоможуть вам повернути якісний сон у своє життя

Важливим порадами вирішив поділитися лікар Атлі Арнарсон.

Він звертає увагу на те, що сон протягом семи-восьми годин вкрай важливий для щоденного самопочуття будь-якої людини.

Важливо збільшити яскравість освітлення вдень

Що важливо розуміти, у тілі кожної людини є вмонтований “годинник”, який вчені називають циркадним ритмом.

Він не лише має безпосередній вплив на роботу мозку, тіла та гормонів, а також допомагає вам не спати у світлу частину дня.

Саме цей “годинник” сповіщає мозку про те, коли йому пора спати.

І якщо ви проводитимете багато часу вдень під яскравим сонячним світлом вдень, вночі ваш сон стане більш спокійним та тривалим. Дослідження показали, що це допомагає також людям, які страждають від безсоння. Поширити

Фото: unplush.com

Назавжди забудьте про кофеїн після обіду

Ні для кого не секрет, що саме кава допомагає вам прокинутися вранці, однак вона також не дає вам заснути вночі.

Не забувайте про цей факт та спробуйте назавжди відмовитися від кофеїну принаймні за 6 годин до сну.

Мінімізуйте кількість нерегулярного і денного сну

Як зазначає Атлі Арнарсон, дрімота вдень може бути корисною, однак якщо вона триває понад 30 хвилин, то може нашкодити вашому основному сну вночі.

Втім, деякі дослідження показують, що для людей, які дрімають вдень регулярно, наслідки невідчутні. Тож якщо ви регулярно спите вдень та потім добре відпочиваєте вночі, вам не варто перейматися. Поширити

Не забувайте про правильну температуру в спальні

Атлі Арнарсон звертає увагу на те, що температура, яка панує у вашій спальні, впливає на ваш сон сильніше, ніж ви можете уявити.

Чимало людей стикалися з цією проблемою влітку, коли через шалену спеку доволі довго не вдавалося заснути.

Згідно з даними вчених, найкраща температура для сну – це 20 градусів за Цельсієм, однак все також залежить від ваших вподобань.