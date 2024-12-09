Ученые исследовали неожиданное влияние музыки на воспоминания

Воспоминания, связанные с музыкой, часто привязаны к событиям из прошлого. При прослушивании музыки активизируются участки мозга, ответственные за эмоции и память. Но команда ученых установила, что музыка также может изменить уже существующие воспоминания. Ученые предполагают, что благодаря музыке можно справиться с тяжелыми воспоминаниями.

Музыка может изменить воспоминания — данные исследования

То, что саундтреки способны изменить восприятие сцен в фильмах известно давно. Но может ли музыка внести новые эмоциональные элементы в сложившееся воспоминание? Чтобы узнать это, ученые провели трехдневный эксперимент.

В первый день участники изучали наизусть серию коротких, эмоционально нейтральных историй.

На следующий день они вспоминали эти истории, слушая позитивную или тревожную музыку или тишину. При прослушивании ученые фиксировали мозговую активность участников.

В последний день их попросили снова припомнить истории, но на этот раз без музыки.

Когда участники слушали эмоционально насыщенную музыку, вспоминая нейтральные истории, они с большей вероятностью включали в повествование новые эмоциональные элементы, соответствующие настроению музыки. К примеру, нейтральные истории, упоминаемые с положительной музыкой на фоне, позже запомнились как более положительные, даже когда музыка уже не звучала.

Ученые решили также зафиксировать активность мозга при припоминании истории под музыку. Ученые увидели усиление активности в миндалевидном теле и гиппокампе — областях, ответственных за обработку эмоциональной памяти. Вот почему песня, связанная с важным жизненным событием, может показаться столь мощной — она одновременно активирует зоны обработки эмоций и памяти.

Исследователи также увидели доказательства крепкой связи между частями мозга, обрабатывающими эмоциональную память и вовлеченными в визуальную сенсорную обработку. Это говорит о том, что музыка может вносить эмоциональные детали в воспоминания, пока участники визуально представляют истории.

Негативные воспоминания у людей с депрессией или посттравматическим стрессовым обладают большой силой. Тщательно подобранная музыка может помочь переосмыслить эти воспоминания в более положительном ключе и уменьшить их негативное эмоциональное влияние со временем. Это также открывает новые возможности изучения музыкальных вмешательств при лечении депрессии и других психических расстройств. Поделиться

Ученые отмечают, что музыка, которую вы слушаете в повседневных делах, может незаметно влиять на то, как вы помните эти события в будущем.

Как физические упражнения влияют на повышение скорости работы мозга

В частности, исследователи узнали, что для сохранения когнитивных функций пользуются упражнения умеренной и высокой интенсивности.

В рамках исследования в течение недели участники должны были проходить по 5 опросов с помощью мобильных приложений.

В частности, они делились информацией о собственной физической активности и проходили тесты на уровень когнитивных способностей.

В ходе этого анализа исследователи оценивали рабочую память. Они обнаружили, что после физической активности участники действительно отвечали быстрее, но неточно. Поделиться

Кроме этого, исследование подтвердило, что даже повседневная обычная деятельность, независимо от интенсивности, способна улучшать работу мозга.