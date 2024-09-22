Группе ученых из Великобритании удалось сохранить полный геном человека с помощью "кристалла памяти" в пятимерном формате.

Что известно об уникальном способе сохранения человеческой ДНК

Ученые отмечают, что технологию можно использовать для сохранения геномов находящихся на грани исчезновения видов растений и животных.

Кроме этого, технология, позволяющая полностью сохранять геном человека в течение миллиардов лет, может стать способом спасения человечества от массового вымирания.

Так, специалисты Исследовательского центра оптоэлектроники (ORC) Саутгемптонского университета разработали 5D-кристалл памяти, отличающийся от аналогичных разработок тем, что позволяет уберечь качество накопленной информации в течение миллиардов лет.

Отмечается, что такой кристалл способен хранить до 360 терабайтов данных.

Кристалл памяти

В качестве материала для самого кристалла служит аналогия расплавленному кварцу. Благодаря своим исключительным характеристикам он может выдерживать экстремально высокие и низкие температуры и даже действие огня.

Кристалл способен выдержать удар до 10 тонн на 1 сантиметр квадратный и не изменяться при длительном воздействии космического излучения.

Для нанесения на этот кристалл генома человека команда исследователей под руководством профессора Питера Казанского использовала сверхскоростные лазеры.

Они позволяют кодировать информацию в двух оптических измерениях и в трех пространственных координатах.

Ученые надеются, что технологии в будущем позволят воспроизвести организм человека, животных и растений с помощью сохраненного генетического материала.

5D-кристалл памяти" открывает возможности для других исследователей построить вечное хранилище геномной информации, из которой можно будет восстановить такие сложные организмы, как растения и животные, если это позволит наука в будущем, — объясняет Питер Казанский. Поделиться

Что представляет собой геном человека, запечатленный в кристалл памяти

При разработке "кристалла" группа ученых учла возможность того, чтобы данные из него благодаря визуальному ключу могли получить человек или машина.

Над плотными плоскостями данных исследователи разместили:

универсальные элементы (водород, кислород, углерод и азот);

четыре основных молекулы ДНК (аденин, цитозин, гуанин и тимин) с их молекулярной структурой;

систему основных молекул ДНК в структуре двойной спирали;

порядок, в котором гены размещаются в хромосоме.

В настоящее время "кристалл" хранится в архиве "Память человечества" — капсуле времени в соляной пещере в Австралии.