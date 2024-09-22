Группе ученых из Великобритании удалось сохранить полный геном человека с помощью "кристалла памяти" в пятимерном формате.
Главные тезисы
- Ученым из Британии удалось сохранить геном человека с помощью “кристалла памяти” в пятимерном формате.
- 5D-кристалл памяти может хранить до 360 терабайтов данных и выдерживать экстремальные условия.
- Технология спасения геномов растений и животных от исчезновения, а также возможность спасения человечества от вымирания.
- Кристалл памяти позволяет воспроизводить организмы с помощью сохранившегося генетического материала, открывая новые возможности для научных исследований.
- Геном человека, сохраненный в кристалле, имеет сложную структуру, способную сохранить ценную генетическую информацию на протяжении миллиардов лет.
Что известно об уникальном способе сохранения человеческой ДНК
Ученые отмечают, что технологию можно использовать для сохранения геномов находящихся на грани исчезновения видов растений и животных.
Кроме этого, технология, позволяющая полностью сохранять геном человека в течение миллиардов лет, может стать способом спасения человечества от массового вымирания.
Так, специалисты Исследовательского центра оптоэлектроники (ORC) Саутгемптонского университета разработали 5D-кристалл памяти, отличающийся от аналогичных разработок тем, что позволяет уберечь качество накопленной информации в течение миллиардов лет.
Отмечается, что такой кристалл способен хранить до 360 терабайтов данных.
В качестве материала для самого кристалла служит аналогия расплавленному кварцу. Благодаря своим исключительным характеристикам он может выдерживать экстремально высокие и низкие температуры и даже действие огня.
Кристалл способен выдержать удар до 10 тонн на 1 сантиметр квадратный и не изменяться при длительном воздействии космического излучения.
Для нанесения на этот кристалл генома человека команда исследователей под руководством профессора Питера Казанского использовала сверхскоростные лазеры.
Они позволяют кодировать информацию в двух оптических измерениях и в трех пространственных координатах.
Ученые надеются, что технологии в будущем позволят воспроизвести организм человека, животных и растений с помощью сохраненного генетического материала.
Что представляет собой геном человека, запечатленный в кристалл памяти
При разработке "кристалла" группа ученых учла возможность того, чтобы данные из него благодаря визуальному ключу могли получить человек или машина.
Над плотными плоскостями данных исследователи разместили:
универсальные элементы (водород, кислород, углерод и азот);
четыре основных молекулы ДНК (аденин, цитозин, гуанин и тимин) с их молекулярной структурой;
систему основных молекул ДНК в структуре двойной спирали;
порядок, в котором гены размещаются в хромосоме.
В настоящее время "кристалл" хранится в архиве "Память человечества" — капсуле времени в соляной пещере в Австралии.
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