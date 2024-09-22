Групі науковців з Великої Британії вдалось зберегти повний геном людини за допомогою “кристалу пам'яті” у п'ятивимірному форматі.

Що відомо про унікальний спосіб збереження людської ДНК

Науковці зазначають, що технологію можна використовувати для збереження геномів видів рослин і тварин, що перебувають на межі зникнення.

Окрім цього технологія, що дозволяє повністю зберігати геном людини протягом мільярдів років може стати способом порятунку людства від масового вимирання.

Так, спеціалісти Дослідницького центру оптоелектроніки (ORC) Саутгемптонського університету розробили 5D-кристал пам’яті, який відрізняється від аналогічних розробок тим, що дозволяє вберегти якість накопиченої інформації протягом мільярдів років.

Зазначається, що такий кристал здатен зберігати до 360 терабайтів даних.

Кристал пам’яті

У якості матеріала для самого кристала слугує аналогія расплавленому кварцу. Завдяки своїм винятковим характеристикам, він може витримувати екстремально високі та низькі температури та навіть дію вогню.

Кристал здатний витримати удар до 10 тонн на 1 сантиметр квадратний і не змінюватися під час тривалого впливу космічного випромінювання.

Для нанесення на цей кристал геному людини команда дослідників під керівництвом професора Пітера Казанського використала надшвидкісні лазери.

Вони дозволяють кодувати інформацію на двох оптичних вимірах і у трьох просторових координатах.

Науковці сподіваються, що технології у майбутньому дозволять відтворити організм людини, тварин та рослин за допомогою збереженного генетичного матеріалу.

5D-кристал пам’яті" відкриває можливості для інших дослідників побудувати вічне сховище геномної інформації, з якої можна буде відновити такі складні організми, як рослини та тварини, якщо це дозволить наука в майбутньому, — пояснює Пітер Казанський. Поширити

Що представляє собою геном людини, вкарбований у кристал пам’яті

Під час розробки "кристалу" група вчених врахувала можливість того, аби дані з нього завдяки візуальному ключеві могли отримати людина або машина.

Над щільними площинами даних дослідники розмістили:

універсальні елементи (водень, кисень, вуглець та азот);

чотири основні молекули ДНК (аденін, цитозин, гуанін і тимін) з їхньою молекулярною структурою;

систему основних молекул ДНК в структурі подвійної спіралі;

порядок, в якому гени розташовуються в хромосомі.

Наразі "кристал" зберігається в архіві "Пам'ять людства" — капсулі часу в соляній печері в Австралії.