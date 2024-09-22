Групі науковців з Великої Британії вдалось зберегти повний геном людини за допомогою “кристалу пам'яті” у п'ятивимірному форматі.
Головні тези:
- Британські вчені розробили технологію збереження геному людини у вигляді "кристалу пам'яті" у п'ятивимірному форматі.
- Ця технологія може врятувати геноми видів рослин і тварин, що перебувають на межі зникнення, а також стати способом порятунку людства від масового вимирання.
- 5D-кристал пам’яті може зберігати до 360 терабайтів даних та витримувати екстремальні умови, такі як високі та низькі температури, вплив вогню та космічного випромінювання.
- Технологія дозволяє відтворювати організми людини, тварин та рослин за допомогою збереженого генетичного матеріалу, відкриваючи нові можливості для науки та досліджень.
- Геном людини, вкарбований у кристал пам’яті, має складну структуру, що дозволяє передати цінну генетичну інформацію майбутнім поколінням.
Що відомо про унікальний спосіб збереження людської ДНК
Науковці зазначають, що технологію можна використовувати для збереження геномів видів рослин і тварин, що перебувають на межі зникнення.
Окрім цього технологія, що дозволяє повністю зберігати геном людини протягом мільярдів років може стати способом порятунку людства від масового вимирання.
Так, спеціалісти Дослідницького центру оптоелектроніки (ORC) Саутгемптонського університету розробили 5D-кристал пам’яті, який відрізняється від аналогічних розробок тим, що дозволяє вберегти якість накопиченої інформації протягом мільярдів років.
Зазначається, що такий кристал здатен зберігати до 360 терабайтів даних.
У якості матеріала для самого кристала слугує аналогія расплавленому кварцу. Завдяки своїм винятковим характеристикам, він може витримувати екстремально високі та низькі температури та навіть дію вогню.
Кристал здатний витримати удар до 10 тонн на 1 сантиметр квадратний і не змінюватися під час тривалого впливу космічного випромінювання.
Для нанесення на цей кристал геному людини команда дослідників під керівництвом професора Пітера Казанського використала надшвидкісні лазери.
Вони дозволяють кодувати інформацію на двох оптичних вимірах і у трьох просторових координатах.
Науковці сподіваються, що технології у майбутньому дозволять відтворити організм людини, тварин та рослин за допомогою збереженного генетичного матеріалу.
Що представляє собою геном людини, вкарбований у кристал пам’яті
Під час розробки "кристалу" група вчених врахувала можливість того, аби дані з нього завдяки візуальному ключеві могли отримати людина або машина.
Над щільними площинами даних дослідники розмістили:
універсальні елементи (водень, кисень, вуглець та азот);
чотири основні молекули ДНК (аденін, цитозин, гуанін і тимін) з їхньою молекулярною структурою;
систему основних молекул ДНК в структурі подвійної спіралі;
порядок, в якому гени розташовуються в хромосомі.
Наразі "кристал" зберігається в архіві "Пам'ять людства" — капсулі часу в соляній печері в Австралії.
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