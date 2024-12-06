Японские ученые усовершенствовали технологию получения водородного топлива из воды и света, которая является одной из самых перспективных.
Главные тезисы
- Японские ученые усовершенствовали технологию получения водородного топлива из воды и света.
- Исследования в области производства топлива из воды и света показывают перспективы использования возобновляемых источников энергии
- Проблемой остается низкая эффективность технологий, но ученые продолжают исследования для коммерческого использования
- Основная цель - преобразование углекислого газа в электробиодизель, более эффективный и экологически чистый вид топлива
- Фотокатализаторы и электрокатализаторы открывают новые возможности в производстве водородного топлива и биодизеля
Что известно о технологии производства топлива из воды и света
Для проверки собственной технологии японские исследователи разработали фотокаталитический реактор площадью около 100 кв метров, в котором молекулы воды расщепляются на атомы водорода и кислорода.
Это позволяет получать водород, который может использоваться в качестве восстановительного топлива.
В частности, большинство разработанных одноступенчатых катализаторов, разлагающих воду на кислород в течение одного этапа, очень низкоэффективны.
В то же время японские разработчики пытаются создать двухэтапный катализатор, где один шаг отделяет кислород, а следующий удаляет водород.
Однако эффективность реакции все еще остается слишком низкой для коммерческого использования: 1% при искусственном свете и менее 5% при естественном солнечном свете.
Что известно о других перспективных способах производства топлива
Американские исследователи разработали революционный метод превращения углекислого газа в электробиодизель с отсутствием вредных выбросов.
Ученый с факультета энергетики, экологии и химической инженерии Вашингтонского университета Джошуа Юань совместно с профессором MizzouForward по химической и биомедицинской инженерии в Университете Миссури Сьюзи Дай разработали метод с использованием электрокатализа, позволяющего превращать углекислый газ в биодизель.
Новый метод позволил электробиодизелю достичь эффективности превращения углекислого газа в липиды в 4,5% от солнечной энергии в молекулу, что значительно эффективнее биодизеля.
Как объясняет Джошуа Юань, фотосинтез у растений обычно составляет менее 1%, где менее 1% энергии солнечного света превращается в биомассу путем превращения CO2 в различные молекулы для роста растений.
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