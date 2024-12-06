Японские ученые усовершенствовали технологию получения водородного топлива из воды и света, которая является одной из самых перспективных.

Что известно о технологии производства топлива из воды и света

Для проверки собственной технологии японские исследователи разработали фотокаталитический реактор площадью около 100 кв метров, в котором молекулы воды расщепляются на атомы водорода и кислорода.

Это позволяет получать водород, который может использоваться в качестве восстановительного топлива.

Расщепление воды под воздействием солнечного света с помощью фотокатализаторов является идеальной технологией для превращения и хранения солнечной энергии в химическую и последние разработки в области фотокаталитических материалов и систем вселяют надежды на ее реализацию. Однако остается много проблем, отмечает старший автор исследования профессор химии в Университете Шиншу Кадзунари Домен. Поделиться

Станция по производству водородного топлива из воды и света

В частности, большинство разработанных одноступенчатых катализаторов, разлагающих воду на кислород в течение одного этапа, очень низкоэффективны.

В то же время японские разработчики пытаются создать двухэтапный катализатор, где один шаг отделяет кислород, а следующий удаляет водород.

Однако эффективность реакции все еще остается слишком низкой для коммерческого использования: 1% при искусственном свете и менее 5% при естественном солнечном свете.

Что известно о других перспективных способах производства топлива

Американские исследователи разработали революционный метод превращения углекислого газа в электробиодизель с отсутствием вредных выбросов.

Ученый с факультета энергетики, экологии и химической инженерии Вашингтонского университета Джошуа Юань совместно с профессором MizzouForward по химической и биомедицинской инженерии в Университете Миссури Сьюзи Дай разработали метод с использованием электрокатализа, позволяющего превращать углекислый газ в биодизель.

Новый метод позволил электробиодизелю достичь эффективности превращения углекислого газа в липиды в 4,5% от солнечной энергии в молекулу, что значительно эффективнее биодизеля.

Как объясняет Джошуа Юань, фотосинтез у растений обычно составляет менее 1%, где менее 1% энергии солнечного света превращается в биомассу путем превращения CO2 в различные молекулы для роста растений.