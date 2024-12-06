Японські науковці вдосконалили технологію отримання водневого палива з води та світла, яка наразі є однією з найперспективніших.
Головні тези:
- Японські науковці розробили ефективний фотокаталітичний реактор для отримання водневого палива з води та світла.
- Технологія розщеплення води на водень та кисень під впливом сонячного світла є перспективною у галузі виробництва відновлювального палива.
- Є проблеми з ефективністю технології, але дослідження в цьому напрямку продовжуються для комерційного використання.
- Американські вчені також розробили новий метод перетворення вуглекислого газу на електробіодизель, що є ефективнішим за традиційний біодизель.
- Дослідження в галузі виробництва палива з води та світла і електробіодизеля показують перспективи використання відновлювальних джерел енергії.
Що відомо про технологію виробництва палива з води та світла
Зазначається, що для перевірки власної технології японські дослідники розробили фотокаталітичний реактор площею близько 100 кв метрів, у якому молекули води розщеплюються на атоми водню та кисню.
Це дозволяє отримувати водень, який може використовуватись у якості відновлювального палива.
Зокрема, більшість розроблених одноступінчастих каталізаторів, що розкладають воду на кисень протягом одного етапу, є дуже низькоефективними.
У той же час японські розробники намагаються створити двоетапний каталізатор, де один крок відокремлює кисень, а наступний — видаляє водень.
Однак ефективність реакції все ще залишається занадто низькою для комерційного використання: 1% при штучному світлі і менше 5% при природному сонячному світлі.
Що відомо про інші перспективні способи виробництва палива
Американські дослідники розробили революційний метод перетворення вуглекислого газу на електробіодизель з відсутністю шкідливих викидів.
Науковець з з факультету енергетики, екології та хімічної інженерії Вашингтонського університету Джошуа Юань спільно з професоркою MizzouForward з хімічної та біомедичної інженерії в Університеті Міссурі Сьюзі Дай розробили метод з використанням електрокаталізу, який дозволяє перетворювати вуглекислий газ на біодизель.
Новий метод дозволив електробіодизелю досягти ефективності перетворення вуглекислого газу в ліпіди в 4,5% від сонячної енергії до молекули, що значно ефективніше за біодизель.
Як пояснює Джошуа Юань, фотосинтез у рослин зазвичай становить менше ніж 1%, де менше ніж 1% енергії сонячного світла перетворюється на біомасу шляхом перетворення CO2 у різні молекули для росту рослин.
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