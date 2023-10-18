Ученые нашли "потерянный" закон эволюции всех вещей во Вселенной

Исследователи предложили "утерянный" научный закон эволюции жизни, минералов, планет, звезд и практически всего прочего во Вселенной.
Новый закон эволюции всего во Вселенной
Закон “увеличения функциональной информации” говорит, что сложные системы в природе эволюционируют, чтобы стать сложнее.
Этот новый закон определяет “универсальные концепции отбора”, побуждающие системы к эволюции, независимо от того, живы они или нет.
Исследовательская группа в которую вошли философы, астробиологи, физик-теоретик, минералог и ученый по данным, назвала его “законом увеличения функциональной информации”.
О чем идет речь в новом законе
Закон применяется к системам, образующимся из многочисленных компонентов, таких как атомы, молекулы и клетки, которые можно многократно упорядочивать и перестраивать.
Закон также гласит, что конфигурации компонентов выбираются на основе функции, и только некоторые из них выживают.
Расширяя теорию эволюции Дарвина, исследователи утверждают, что неодушевленные системы также эволюционируют, когда новая конфигурация компонентов работает и улучшает функцию.
Одним из примеров функции является стабильность согласно исследованию.
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