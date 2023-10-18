Учені віднайшли "загублений" закон еволюції всіх речей у Всесвіті

Дослідники запропонували "загублений" науковий закон еволюції життя, мінералів, планет, зірок і практично всього іншого у Всесвіті.

Новий закон еволюції всього у Всесвіті

«Закон збільшення функціональної інформації» говорить, що складні системи в природі еволюціонують, щоб стати складнішими.

Цей новий закон визначає «універсальні концепції відбору», які спонукають системи до еволюції, незалежно від того, живі вони чи ні.

Дослідницька група до якої увійшли філософи, астробіологи, фізик-теоретик, мінералог і науковець з даних, назвала його «законом збільшення функціональної інформації».

Це була справжня співпраця між вченими та філософами для вирішення однієї з найглибших таємниць космосу: чому складні системи, включаючи життя, з часом еволюціонують у бік більшої функціональної інформації, - каже співавтор дослідження Джонатан Лунін, професор фізичних наук Корнельського університету. Поширити

Про що йдеться в новому законі

Закон застосовується до систем, які утворюються з численних компонентів, таких як атоми, молекули та клітини, які можна багаторазово впорядковувати та перебудовувати.

Закон також говорить, що конфігурації компонентів вибираються на основі функції, і лише деякі з них виживають.

Розширюючи теорію еволюції Дарвіна, дослідники стверджують, що неживі системи також еволюціонують, коли нова конфігурація компонентів працює та покращує функцію.

Одним із прикладів функції є стабільність, відповідно до дослідження.