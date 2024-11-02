Ученые из Национального музея Дании нашли признаки того, что известная скандинавская легенда о конце света "Рагнарок" может базироваться на реальных событиях.

Какие реальные события могли лечь в основу скандинавской легенды о "Рагнароке"

Ученым удалось найти признаки одной из самых страшных климатических катастроф в истории человечества, исследуя кольца древних деревьев.

Дни старых богов подходят к концу; однажды наступит катастрофа и произойдет последняя битва, которая положит конец всем битвам. Здесь умрут боги, и мир, которым мы его знаем, закончится, — говорится в тексте легенды. Поделиться

Кроме этого в легенде отмечается, что перед концом света повсюду наступит большая зима, или «Фимбулвинтер».

Глобальное похолодание на Земле

Легенда утверждает, что зима будет продолжаться около трех лет, в течение которых летом не будет.

Описывается, что во время «Фимбулвинтера» снег будет идти повсюду, температура резко упадет, а голод и страдания распространятся по всей Земле.

Люди начнут вести войны, чтобы выжить в экстремальных условиях, а после этого придет конец света.

Честно говоря, это очень похоже на провоцирование аномального похолодания на европейском континенте в результате разрушения системы атлантических океанических течений, формирующих климат в разных местах планеты.

Что указывает на признаки одной из самых страшных климатических катастроф в прошлом

Легенда часто воспринималась как литературный прием, описывающий подъем и падение человеческой цивилизации, силу природы и скандинавский цикл разрушения и возрождения. Но ученые задавались вопросом, могли ли у Вечной зимы быть реальные основания.

В частности, подавляющее большинство историков и ученых называют 536 год нашей эры едва ли не самым плохим за всю историю человечества, поскольку мощное извержение одного или нескольких вулканов в Северном полушарии спровоцировало зиму, длившуюся около 10 лет.

В этот период Земля покрылась слоем пепла, а серные газы заблокировали Солнце.

Последствия этой зимы ощутили жители в разных уголках планеты. Так, на территории Китая летом выпадал снег, а на территории Европы температура упала на 2,5 градуса.

В Перу наблюдалась засуха, а в 541 году бубонная чума досталась Египту.

По мнению датских ученых, это событие могло лечь в основу легенды о Фимбулвинтере.

Многие делали предположения по этому поводу, но теперь мы впервые можем продемонстрировать, что, возможно, самая климатическая катастрофа в истории человечества затронула Данию — катастрофически, — подчеркивает старший научный сотрудник музея Мортен Фишер Мортенсен. Поделиться

До недавнего времени исследователи не имели информации о том, насколько катастрофической была климатическая аномалия для Дании.

Однако по результатам исследования методов ведения сельского хозяйства страны с бронзового века до эпохи викингов выяснилось, что это влияние действительно было катастрофическим.

В частности, исследователи проанализировали годовые кольца 100 дубов, начиная с VI века.

Оказалось, что они росли плохо или вообще не росли в период с 539 по 541 год.

Когда деревья не могли расти, на полях тоже ничего не могло расти. Для общества, где живут за счет сельского хозяйства, это имело катастрофические последствия. Это подтверждается другими исследованиями, которые мы проводим. Здесь мы видим резкое снижение производства зерна, мы видим районы, просто покинутые людьми, и леса, которые распространяются за пределы заброшенных полей, — добавляет Мортен Фишер Мортенсен. Поделиться

Датские ученые пришли к выводу, что на территории Норвегии, Швеции и Дании в результате природных аномалий могло погибнуть до половины населения.

Археологам удалось найти крупные золотые изделия, включая золотые рога, принадлежащие к этому периоду Винделовский клад и Брохольмский клад.

Но золотых изделий, созданных ранее, обнаружено не достаточно.

Ученые считают, что это указывает на то, что все они были принесены в жертву богам в надежде, что это вернет Солнце.

Анализ урожая, который вырастили в последующие годы, показал, что пережившие зиму расширили количество выращиваемых культур, чтобы повысить свою продовольственную безопасность.

Одним из подобных достижений было выращивание ржи, поскольку она становилась все более популярной в последующие столетия.