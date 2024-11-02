Ученые из Национального музея Дании нашли признаки того, что известная скандинавская легенда о конце света "Рагнарок" может базироваться на реальных событиях.
Главные тезисы
- Скандинавская легенда 'Рагнарок' о конце света имеет реальные основания в исторических событиях, найденных в древних деревьях.
- Исследования климатических катастроф, таких как “Фимбулвинтер”, подтверждают возможность глобальных изменений климата, влияющих на развитие цивилизации.
- Катастрофическое похолодание в 536 году могло стать одной из страшнейших климатических катастроф для человечества, оказав влияние на жизнь и культуру скандинавских народов.
- Анализ древних деревьев и урожая в исторических катастрофах помогает понять последствия подобных событий для общества и экономики.
- Изучение исторических событий, отраженных в легендах, дает новые знания о влиянии климатических изменений на развитие цивилизации и культуры.
Какие реальные события могли лечь в основу скандинавской легенды о "Рагнароке"
Ученым удалось найти признаки одной из самых страшных климатических катастроф в истории человечества, исследуя кольца древних деревьев.
Кроме этого в легенде отмечается, что перед концом света повсюду наступит большая зима, или «Фимбулвинтер».
Легенда утверждает, что зима будет продолжаться около трех лет, в течение которых летом не будет.
Описывается, что во время «Фимбулвинтера» снег будет идти повсюду, температура резко упадет, а голод и страдания распространятся по всей Земле.
Люди начнут вести войны, чтобы выжить в экстремальных условиях, а после этого придет конец света.
Честно говоря, это очень похоже на провоцирование аномального похолодания на европейском континенте в результате разрушения системы атлантических океанических течений, формирующих климат в разных местах планеты.
Что указывает на признаки одной из самых страшных климатических катастроф в прошлом
Легенда часто воспринималась как литературный прием, описывающий подъем и падение человеческой цивилизации, силу природы и скандинавский цикл разрушения и возрождения. Но ученые задавались вопросом, могли ли у Вечной зимы быть реальные основания.
В частности, подавляющее большинство историков и ученых называют 536 год нашей эры едва ли не самым плохим за всю историю человечества, поскольку мощное извержение одного или нескольких вулканов в Северном полушарии спровоцировало зиму, длившуюся около 10 лет.
В этот период Земля покрылась слоем пепла, а серные газы заблокировали Солнце.
Последствия этой зимы ощутили жители в разных уголках планеты. Так, на территории Китая летом выпадал снег, а на территории Европы температура упала на 2,5 градуса.
В Перу наблюдалась засуха, а в 541 году бубонная чума досталась Египту.
По мнению датских ученых, это событие могло лечь в основу легенды о Фимбулвинтере.
До недавнего времени исследователи не имели информации о том, насколько катастрофической была климатическая аномалия для Дании.
Однако по результатам исследования методов ведения сельского хозяйства страны с бронзового века до эпохи викингов выяснилось, что это влияние действительно было катастрофическим.
В частности, исследователи проанализировали годовые кольца 100 дубов, начиная с VI века.
Оказалось, что они росли плохо или вообще не росли в период с 539 по 541 год.
Датские ученые пришли к выводу, что на территории Норвегии, Швеции и Дании в результате природных аномалий могло погибнуть до половины населения.
Археологам удалось найти крупные золотые изделия, включая золотые рога, принадлежащие к этому периоду Винделовский клад и Брохольмский клад.
Но золотых изделий, созданных ранее, обнаружено не достаточно.
Ученые считают, что это указывает на то, что все они были принесены в жертву богам в надежде, что это вернет Солнце.
Анализ урожая, который вырастили в последующие годы, показал, что пережившие зиму расширили количество выращиваемых культур, чтобы повысить свою продовольственную безопасность.
Одним из подобных достижений было выращивание ржи, поскольку она становилась все более популярной в последующие столетия.
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