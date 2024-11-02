Науковці з Національного музею Данії знайшли ознаки того, що відома скандинавська легенда про кінець світу “Рагнарок” може базуватись на реальних подіях.

Які реальні події могли лягти в основу скандинавської легенди про “Рагнарок”

Науковцям вдалось знайти ознаки однієї з найстрашніших кліматичних катастроф в історії людства, досліджуючи кільця стародавніх дерев.

Дні старих богів добігають кінця; одного разу настане катастрофа і відбудеться остання битва, яка покладе край усім битвам. Тут помруть боги, і світ, яким ми його знаємо, закінчиться, — зазначається у тексті легенди. Поширити

Окрім цього у легенді зазначається, що перед кінцем світу повсюди настане велика зима, або «Фімбулвінтер».

Глобальне похолодання на Землі

Легенда стверджує, що зима триватиме близько трьох років, упродовж яких літа не буде.

Описується, що під час «Фімбулвінтер» сніг йтиме всюди, температура різко впаде, а голод і страждання поширяться по всій Землі.

Люди почнуть вести війни, аби вижити в екстремальних умовах, а після цього настане кінець світу.

Чесно кажучі, це дуже схоже на провокування аномального похолодання на європейському континенті внаслідок руйнування системи атлантичних океанічних течій, які формують клімат у різних місцях на планеті.

Що вказує на ознаки однієї з найстрашніших кліматичних катастроф у минулому

Легенда часто сприймалася як літературний прийом, що описує піднесення та падіння людської цивілізації, силу природи та скандинавський цикл руйнування та відродження. Але вчені задавалися питанням, чи могли у Вічної зими бути реальні підстави.

Зокрема, переважна більшість істориків і науковців називає 536 рік нашої ери чи не найгіршим за всю історію людства, оскільки потужне виверження одного або кількох вулканів в Північній півкулі спровокувало зиму, яка тривала близько 10 років.

У цей період Земля вкрилася шаром попелу, а сірчані гази заблокували Сонце.

Наслідки цієї зими відчули жителі у різних куточках планети. Так на території Китаю влітку випадав сніг, а на території Європи температура впала на 2,5 градуси.

У Перу спостерігалася посуха, а 541 року бубонна чума дісталася Єгипту.

На думку данських вчених, ця подія могла лягти в основу легенди про Фімбулвінтер.

Багато хто робив припущення з цього приводу, але тепер ми вперше можемо продемонструвати, що, можливо, найбільша кліматична катастрофа в історії людства торкнулася Данії — катастрофічно, — підкреслює старший науковий співробітник музею Мортен Фішер Мортенсен. Поширити

Донедавна дослідники не мали інформації про те, наскільки катастрофічною була кліматична аномалія для Данії.

Однак за результатами дослідження методів ведення сільського господарства країни з бронзової доби до епохи вікінгів з’ясувалось, що цей вплив дійсно був катастрофічним.

Зокрема, дослідники проаналізували річні кільця 100 дубів, починаючи з VI століття.

Виявилось, що вони росли геть погано або взагалі не росли у період з 539 по 541 рік.

Коли дерева не могли рости, на полях теж нічого не могло рости. Для суспільства, де живуть за рахунок сільського господарства, це мало катастрофічні наслідки. Це підтверджується іншими дослідженнями, які ми проводимо. Тут ми бачимо різке зниження виробництва зерна, ми бачимо райони, які просто покинуті людьми, та ліси, які поширюються за межі покинутих полів, — додає Мортен Фішер Мортенсен. Поширити

Данські науковці дійшли висновку, що на території Норвегії, Швеції та Данії внаслідок природніх аномалій могло загинути до половини населення.

Археологам вдалося знайти великі золоті вироби, включаючи золоті роги, Вінделівський скарб та Брохольмський скарб, які належать до цього періоду.

Але золотих виробів, створених раніше, виявлено мало.

Вчені вважають, що це вказує на те, що всі вони були принесені в жертву богам зі сподіваннями, що це поверне Сонце.

Аналіз урожаю, який виростили в наступні роки, показав, що ті, хто пережив зиму, розширили кількість культур, що вирощуються, щоб підвищити свою продовольчу безпеку.

Одним із подібних досягнень було вирощування жита, оскільки воно ставало все більш популярним у наступні століття.