Ученые назвали разрыв в количестве полученных оргазмов среди мужчин и женщин

Ученых неоднократно признавали тот факт, что мужчинам гораздо чаще удается достигать оргазма во время секса, чем женщинам. Однако только недавно стало известно, о каком разрыве в процентном соотношении идет речь.

Женщинам не так часто удается насладиться оргазмом

Новое неординарное и интересное исследование решил провести производителЬ секс-игрушек We-Vibe.

В результате удалось узнать, что разрыв между достижением оргазма у мужчин и женщин составляет около 30%.

Согласно данным исследования, 48,6% мужчин, ставших участниками этого опроса, всегда достигают оргазма.

А вот женщинам повезло меньше, ведь утвердительно ответили на этот вопрос лишь 20,3% респонденток.

А это значит, что разрыв составляет 28,3%.

По словам авторов исследования, главной причиной такой колоссальной разницы прежде всего является то, что большинство женщин нуждаются в дополнительной стимуляции клитора для достижения оргазма во время секса.

Исследователи предупредили, что эти результаты не свидетельствуют о том, что секс это погоня ради достижения оргазма. И хотя, в сексе нет правил, что он обязательно должен заканчиваться оргазмом, но он, прежде всего, должен доставлять удовольствие обоим партнерам. Поделиться

Более того, авторы исследования обратили внимание на то, что партнерам нужно научиться говорить о сексе и способах достижения оргазма, чтобы сделать этот процесс максимально приятным.

Фото: unsplash.com

Ученые развенчали еще один миф о женском оргазме

Довольно долго в обществе было очень распространено мнение о том, что большинство женщин после достижения 40-летия становятся фригидными.

По словам американского сексолога Грейс Ландес, это просто еще один популярный и абсурдный миф, в который ни в коем случае нельзя верить.

Напротив, многие женщины именно в этом возрасте неожиданно открывают в себе новые ощущения во время секса, становятся более раскрепощенными и уверенными в себе, - подчеркивает эксперт. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что сексуально активными остаются более 85% женщин старше 40 лет и более половины женщин в возрасте более 60 лет.