Ученые назвали разрыв в количестве полученных оргазмов среди мужчин и женщин

Ученых неоднократно признавали тот факт, что мужчинам гораздо чаще удается достигать оргазма во время секса, чем женщинам. Однако только недавно стало известно, о каком разрыве в процентном соотношении идет речь.
Женщинам не так часто удается насладиться оргазмом
Новое неординарное и интересное исследование решил провести производителЬ секс-игрушек We-Vibe.
В результате удалось узнать, что разрыв между достижением оргазма у мужчин и женщин составляет около 30%.
Согласно данным исследования, 48,6% мужчин, ставших участниками этого опроса, всегда достигают оргазма.
А вот женщинам повезло меньше, ведь утвердительно ответили на этот вопрос лишь 20,3% респонденток.
А это значит, что разрыв составляет 28,3%.
По словам авторов исследования, главной причиной такой колоссальной разницы прежде всего является то, что большинство женщин нуждаются в дополнительной стимуляции клитора для достижения оргазма во время секса.
Более того, авторы исследования обратили внимание на то, что партнерам нужно научиться говорить о сексе и способах достижения оргазма, чтобы сделать этот процесс максимально приятным.
Ученые развенчали еще один миф о женском оргазме
Довольно долго в обществе было очень распространено мнение о том, что большинство женщин после достижения 40-летия становятся фригидными.
По словам американского сексолога Грейс Ландес, это просто еще один популярный и абсурдный миф, в который ни в коем случае нельзя верить.
Нельзя также не упомянуть о том, что сексуально активными остаются более 85% женщин старше 40 лет и более половины женщин в возрасте более 60 лет.
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