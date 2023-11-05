Вчені назвали розрив у кількості отриманих оргазмів серед чоловіків та жінок

Науковців неодноразово визнавали той факт, що чоловікам набагато частіше вдається досягати оргазму під час сексу, ніж жінкам. Однак лише нещодавно стало відомо, про який розрив у відсотковому співвідношенні йдеться.

Жінкам не так часто вдається насолодитися оргазмом

Нове неординарне та цікаве дослідження вирішив провести виробник секс-іграшок We-Vibe.

У результаті вдалося дізнатися, що розрив між досягненням оргазму в чоловіків і жінок сягає майже 30%.

Згідно з даними дослідження, 48,6% чоловіків, які стали учасниками цього опитування, завжди досягають оргазму.

А от жінкам пощастило менше, адже ствердно на це запитання відповіли лише 20,3% респонденток.

А це означає, що розрив становить аж 28,3%.

За словами авторів дослідження, головно причиною такої колосальної різниці насамперед можна вважати те, що більшість жінок не можуть обійтися без додаткової стимуляції клітора для досягнення оргазму під час сексу.

Дослідники попередили, що ці результати не свідчать про те, що секс це гонитва заради досягнення оргазму. І хоч, у сексі немає правил, що він обов'язково повинен закінчуватись оргазмом, але він, перш за все, повинен приносити задоволення обом партнерам. Поширити

Ба більше, автори дослідження звернули увагу на те, що партнерам потрібно навчитися говорити про секс і способи досягнення оргазму, щоб зробити цей процес максимально приємним.

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Вчені розвінчали ще один міф про жіночий оргазм

Доволі довго в суспільстві була вкрай поширеною думка про те, що більшість жінок після досягнення 40-річчя, стають фригідними.

За словами американського сексолога Грейсі Ландес, це просто ще один популярний та абсурдний міф, в який у жодному разі не можна вірити.

Навпаки, багато жінок саме в цьому віці несподівано відкривають у собі нові відчуття під час сексу, стають більш розкутими і впевненими в собі, - наголошує експерт. Поширити

Не можна також не згадати про те, що сексуально активними залишаються понад 85 % жінок старше 40 років, і більш ніж половина жінок у віці понад 60 років.