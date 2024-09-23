Исследователи из Уппсальского университета в Швеции по результатам экспериментов установили, что игра в тетрис помогает избавиться от симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Что известно о пользе игры в тетрис для улучшения симптомов ПТСР

Отмечается, что в проведенном эксперименте приняли участие 164 человека, которые были медицинскими работниками. В них после опыта работы в пандемии COVID-19 диагностировали ПТСР.

Отмечается, что одним из наиболее характерных симптомов этого расстройства есть постоянные навязчивые воспоминания о травматическом событии в форме воображаемых образов.

В рамках исследования ученые пытались улучшить влияние и протекание этого симптома.

ПТСР

Сначала исследователи около недели наблюдали за участниками эксперимента и фиксировали, сколь часто у них возникают навязчивые воспоминания о травме.

После этого 164 медработника были разделены на две группы: первая пыталась заменять воспоминания игрой в тетрис, вторая использовала для этого радио.

В частности, вариант игры в тетрис базировался на принципе ментального вращения воображаемых объектов. В частности, во время игры в тетрис участники исследования должны представлять предметы в другом положении, чем они есть на самом деле.

При этом все участники эксперимента на протяжении исследования вели дневники своих воспоминаний.

Как игровая терапия помогает улучшить симптомы ПТСР

Ученые выяснили, что в начале эксперимента большинство участников в среднем имело 15 навязчивых образов в неделю.

В течение 5 недель выполнения задач участники, которые прослушивали радио с целью справиться с отрицательными симптомами ПТСР, в среднем имели около 5 воспоминаний о неприятных эпизодах в неделю.

Медицинские работники из первой группы в среднем имели лишь один случай навязчивого воспоминания.

В дальнейшем авторы исследования продолжали оценивать психическое состояние участников в течение шести месяцев. Они обнаружили, что игровая терапия помогла снизить выраженность симптомов ПТСР.

По результатам опросника, используемого для оценки признаков посттравмитического стрессового расстройства, первая группа участников имела примерно вдвое меньше симптомов, чем вторая.

Для нас было удивлением, что метод лечения был столь эффективным и что улучшение симптомов продолжалось в течение шести месяцев. Я понимаю, эффективность столь короткого вмешательства с помощью видеоигр может показаться маловероятной. В то же время, это не включает действенность общения с терапевтом, — отмечает ведущий автор исследования, профессор Уппсальского университета Эмили Голмс Поделиться

Ученые предполагают, что благодаря простой и доступной игровой терапии можно снизить другие симптомы ПТСР.