Дослідники з Уппсальського університету у Швеції за результатами експериментів встановили, що гра в тетріс допомагає позбавитись симптомів посттравматичного стресового розладу.
Головні тези:
- Гра в тетріс визначена, як неординарний метод лікування ПТСР згідно дослідження вчених з Уппсальського університету.
- Ігрова терапія допомагає управляти посттравматичним стресовим розладом шляхом заміни нав'язливих спогадів грою.
- Експеримент показав, що учасники, які займались грою в тетріс, виявили значний зниження кількості нав'язливих образів та симптомів ПТСР протягом 5 тижнів лікування.
- Дослідження також показало, що ігрова терапія позитивно впливає на психічний стан учасників протягом тривалого часу, прискорюючи відновлення від посттравматичного стресового розладу.
- Вчені вважають, що ігрова терапія може бути доступним та ефективним засобом лікування ПТСР, який допоможе в боротьбі з наслідками травм для багатьох людей.
Що відомо про користь гри в тетріс для поліпшення симптомів ПТСР
Зазначається, що у проведеному експериментів взяли участь 164 людини, які були медичними працівниками. В них після досвіду роботи під час пандемії COVID-19 діагностували ПТСР.
Зазначається, що одним з найбільш характерних симптомів цього розладу є постійні нав’язливі спогади про травматичну подію у формі уявних образів.
У рамках дослідження науковці намагались поліпшити вплив та протікання цього симптому.
Спочатку дослідники близько тижня спостерігали за учасниками експерименту і фіксували, наскільки часто в них виникають нав’язливі спогади про травму.
Після цього 164 медпрацівники були поділені на дві групи: перша намагалася замінювати спогади грою в тетріс, друга — використовувала для цього радіо.
Зокрема, варіант гри в тетріс базувався на принципі ментального обертання уявних об’єктів. Зокрема, під час гри в тетріс учасники дослідження мали уявляти предмети в іншому положенні, ніж вони є насправді.
При цьому всі учасники експерименту протягом дослідження вели щоденники своїх спогадів.
Як ігрова терапія допомагає поліпшити симптоми ПТСР
Науковці з’ясували, що на початку експерименту більшість учасників у середньому мала 15 нав’язливих образів на тиждень.
Протягом 5 тижнів виконання завдань учасники, які прослуховували радіо із метою впоратись із негативними симптомами ПТСР, в середньому мали близько 5 спогадів про неприємні епізоди на тиждень.
Натомість медичні працівники з першої групи в середньому мали лише один випадок нав’язливого спогаду.
Надалі автори дослідження продовжували оцінювати психічний стан учасників ще протягом шести місяців. Вони виявили, що ігрова терапія допомогла зменшити вираженість симптомів ПТСР.
За результатами опитувальника, який використовують для оцінки ознак посттравмитичного стресового розладу, перша група учасників мала приблизно вдвічі менше симптомів, ніж друга.
Науковці припускають, що завдяки простій і доступній ігровій терапії можна зменшити інші симптоми ПТСР.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Блоги
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Прес-релізи
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-