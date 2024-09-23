Дослідники з Уппсальського університету у Швеції за результатами експериментів встановили, що гра в тетріс допомагає позбавитись симптомів посттравматичного стресового розладу.

Що відомо про користь гри в тетріс для поліпшення симптомів ПТСР

Зазначається, що у проведеному експериментів взяли участь 164 людини, які були медичними працівниками. В них після досвіду роботи під час пандемії COVID-19 діагностували ПТСР.

Зазначається, що одним з найбільш характерних симптомів цього розладу є постійні нав’язливі спогади про травматичну подію у формі уявних образів.

У рамках дослідження науковці намагались поліпшити вплив та протікання цього симптому.

ПТСР

Спочатку дослідники близько тижня спостерігали за учасниками експерименту і фіксували, наскільки часто в них виникають нав’язливі спогади про травму.

Після цього 164 медпрацівники були поділені на дві групи: перша намагалася замінювати спогади грою в тетріс, друга — використовувала для цього радіо.

Зокрема, варіант гри в тетріс базувався на принципі ментального обертання уявних об’єктів. Зокрема, під час гри в тетріс учасники дослідження мали уявляти предмети в іншому положенні, ніж вони є насправді.

При цьому всі учасники експерименту протягом дослідження вели щоденники своїх спогадів.

Як ігрова терапія допомагає поліпшити симптоми ПТСР

Науковці з’ясували, що на початку експерименту більшість учасників у середньому мала 15 нав’язливих образів на тиждень.

Протягом 5 тижнів виконання завдань учасники, які прослуховували радіо із метою впоратись із негативними симптомами ПТСР, в середньому мали близько 5 спогадів про неприємні епізоди на тиждень.

Натомість медичні працівники з першої групи в середньому мали лише один випадок нав’язливого спогаду.

Надалі автори дослідження продовжували оцінювати психічний стан учасників ще протягом шести місяців. Вони виявили, що ігрова терапія допомогла зменшити вираженість симптомів ПТСР.

За результатами опитувальника, який використовують для оцінки ознак посттравмитичного стресового розладу, перша група учасників мала приблизно вдвічі менше симптомів, ніж друга.

Для нас було здивуванням, що метод лікування був настільки ефективним і що поліпшення симптомів тривало протягом шести місяців. Я розумію, ефективність такого короткого втручання за допомогою відеоігор може здатися малоймовірною. Водночас, це не включає дієвості спілкування з терапевтом, — зазначає провідна авторка дослідження, професорка Уппсальського університету Емілі Голмс Поширити

Науковці припускають, що завдяки простій і доступній ігровій терапії можна зменшити інші симптоми ПТСР.