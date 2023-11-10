Ученые обнаружили самого дальнего двойника Млечного Пути — чем особенно открытие

Астрономы объявили о том, что с помощью космического телескопа Уэбб они обнаружили дальнего двойника Млечного Пути — спиральную галактику с перемычкой в 11,7 млрд световых лет от нас. Ранее считалось, что перемычки у галактик появились примерно через 4 млрд. лет после Большого взрыва, но новое открытие все меняет.

Обнаружен самый дальний двойник Млечного Пути

Космический телескоп Вебб обнаружил самую дальнюю галактику из известных астрономов, которая удивительно похожа на наш Млечный Путь. Эта галактика существовала уже через 2,1 млрд. лет после Большого взрыва и является спиральной галактикой с перемычкой. Галактика, получившая название ceers-2112, имеет такую же яркую полосу из звезд и межзвездного газа в своем центре, что и Млечный Путь.

Ученые полагали, что такая особенность спиральных галактик появляется уже в астрономических объектах, окончивших свое формирование. То есть, это должны быть уже зрелые галактики, которые существовали по меньшей мере через 4 млрд лет после Большого взрыва. В то же время, по словам ученых, только около 70% всех известных спиральных галактик имеют перемычки.

Но новое открытие показывает, что даже молодые спиральные галактики, такие как ceers-2112, расположенные на расстоянии 11,7 млрд световых лет от нас, имели перемычки. Учитывая возраст Вселенной 13,8 млрд. лет, эта галактика существовала уже через 2,1 млрд. лет после рождения космоса.

Бросает вызов современным теориям

По словам авторов исследования, факт существования перемычки у галактики в ceers-2112 из ранней Вселенной бросает вызов современным теориям образования галактик. Они ведь говорят, что условия в раннем космосе не позволяли формироваться спиральным галактикам с такой особенностью.

По словам ученых, теперь им нужно выяснить, чего не хватает в существующих теоретических моделях формирования галактик. Или, возможно, эти модели вообще нужно изменить, ведь процессы в ранней Вселенной происходили по-другому.

Изменяет понимание темной материи

Но не только вышеупомянутые данные удивили ученых. Новое открытие может изменить понимание того, какую роль ранней Вселенной играла темная материя.

Считается, что она составляет 85% всей материи во Вселенной и оказала значительное влияние на формирование галактик уже через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Но наблюдения за галактикой ceers-2112 показывают, что в ее эволюции главную роль играла обычная материя, а не темная. И это происходило через 2 млрд. лет после появления космоса.