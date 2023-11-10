Вчені виявили найдальшого двійника Чумацького Шляху — чим особливо відкриття

Астрономи оголосили про те, що за допомогою космічного телескопа Вебб вони виявили найдальшого двійника Чумацького Шляху — спіральну галактику з перемичкою на відстані 11,7 млрд світлових років від нас. Раніше вважалося, що перемички у галактик з'явилися приблизно через 4 млрд років після Великого вибуху, але нове відкриття все змінює.

Виявлено найдальшого двійника Чумацького Шляху

Космічний телескоп Вебб виявив найдальшу галактику з відомих астрономів, яка на диво схожа на наш Чумацький Шлях. Ця галактика існувала вже через 2,1 млрд років після Великого вибуху і є спіральною галактикою з перемичкою. Галактика, що отримала назву ceers-2112, має таку саму яскраву смугу із зірок і міжзоряного газу в своєму центрі, що і Чумацький Шлях.

Вчені вважали, що така особливість спіральних галактик з'являється вже в астрономічних об'єктах, що закінчили своє формування. Тобто це мають бути вже зрілі галактики, які існували щонайменше через 4 млрд років після Великого вибуху. Водночас, за словами вчених, лише приблизно 70% усіх відомих спіральних галактик мають перемички.

Але нове відкриття показує, що навіть молоді спіральні галактики, як-от ceers-2112, розташовані на відстані 11,7 млрд світлових років від нас, мали перемички. Враховуючи вік Всесвіту 13,8 млрд років, ця галактика існувала вже через 2,1 млрд років після народження космосу.

Кидає виклик сучасним теоріям

За словами авторів дослідження, факт існування перемички біля галактики у ceers-2112 із раннього Всесвіту кидає виклик сучасним теоріям утворення галактик. Адже вони говорять, що умови в ранньому космосі не давали змоги формуватися спіральним галактикам з такою особливістю.

За словами вчених, тепер їм потрібно з'ясувати, чого не вистачає в наявних теоретичних моделях формування галактик. Або, можливо, ці моделі взагалі потрібно змінити, адже процеси в ранньому Всесвіті відбувалися по-іншому.

Змінює розуміння темної матерії

Але не лише вищезгадані дані здивували вчених. Нове відкриття може змінити розуміння того, яку роль раннього Всесвіту грала темна матерія.

Вважається, що вона становить 85% усієї матерії у Всесвіті і значно вплинула на формування галактик вже через 380 тисяч років після Великого вибуху. Але спостереження за галактикою ceers-2112 показують, що в її еволюції головну роль грала звичайна матерія, а не темна. І це відбувалося через 2 млрд років після появи космосу.