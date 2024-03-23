Ученые предупредили об еще одной опасности электронных сигарет
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые предупредили об еще одной опасности электронных сигарет

вейпинг
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Источник:  online.ua

По словам ученых, альтернативные сигареты не менее вредны, чем обычные, хотя раньше так не считалось.

В чем заключается опасность вейпинга

Новое масштабное исследование было проведено учеными из Университетского колледжа Лондона.

Они пришли к выводу, что в ротовых полостях курильщиков электронных сигарет такие же изменения ДНК, как и у курящих табак.

Таким образом они опровергли утверждение Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), о том, что вейпинг безопаснее, чем табачные сигареты.

По словам исследователей, у курильщиков электронных сигарет эпителиальные клетки, содержащиеся в полости рта, заметно изменились.

Вейпинг
Фото: unsplash.com

Рак может существенно усугубить ситуацию

Ученые также предупреждают о том, что указанные изменения усиливаются при раке легких или предраковых состояниях (аномальные клетки или ткани могут "переродиться" на злокачественные).

Это подтверждает гипотезу, согласно которой они связаны с курением и благодаря этому клетки могут разрастаться быстрее. Мы не можем сказать, что электронные сигареты вызывают рак, но мы видели, что у пользователей этих устройств обнаружили некоторые эпигенетические изменения в клетках, подобные имеющимся у курильщиков. Они связаны с будущим развитием рака легких, — заявила ведущий автор исследования Кьяра Герцог.

По ее словам, крайне важно продолжать исследовать этот вопрос, чтобы наконец-то понять, можно ли использовать эти результаты для индивидуального прогнозирования возникновения рака у курильщиков и пользователей электронных сигарет.

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