По словам ученых, альтернативные сигареты не менее вредны, чем обычные, хотя раньше так не считалось.
В чем заключается опасность вейпинга
Новое масштабное исследование было проведено учеными из Университетского колледжа Лондона.
Они пришли к выводу, что в ротовых полостях курильщиков электронных сигарет такие же изменения ДНК, как и у курящих табак.
Таким образом они опровергли утверждение Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), о том, что вейпинг безопаснее, чем табачные сигареты.
По словам исследователей, у курильщиков электронных сигарет эпителиальные клетки, содержащиеся в полости рта, заметно изменились.
Рак может существенно усугубить ситуацию
Ученые также предупреждают о том, что указанные изменения усиливаются при раке легких или предраковых состояниях (аномальные клетки или ткани могут "переродиться" на злокачественные).
По ее словам, крайне важно продолжать исследовать этот вопрос, чтобы наконец-то понять, можно ли использовать эти результаты для индивидуального прогнозирования возникновения рака у курильщиков и пользователей электронных сигарет.
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