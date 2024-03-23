За словами науковців, альтернативні сигарети не менш шкідливі, ніж звичайні, хоча раніше так і вважалося.

У чому полягає небезпека вейпінгу

Нове масштабне дослідження провели науковці з Університетського коледжу Лондона.

Вони дійшли висновку, що у ротових порожнинах курців електронних сигарет такі ж зміни ДНК, як і в людей, які палять тютюн.

Таким чином вони спростували твердження Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS) проте, що вейпінг безпечніший, ніж тютюнові сигарети.

За словами дослідників, у курців електронних сигарет епітеліальні клітини, які містяться у ротовій порожнині, помітно змінилися.

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Рак може суттєво погіршити ситуацію

Науковці також попереджають про те, що вказані зміни посилюються при раку легенів або передракових станах (аномальні клітини або тканини можуть "переродитися" на злоякісні).

Це підтверджує гіпотезу, відповідно до якої вони пов’язані з курінням і завдяки цьому клітини можуть розростатися швидше. Ми не можемо сказати, що електронні сигарети спричиняють рак, але ми бачили, що у користувачів цих пристроїв виявили деякі епігенетичні зміни в клітинах, подібні до тих, що є у курців. Вони пов’язані з майбутнім розвитком раку легенів, — заявила провідна авторка дослідження К’яра Герцог. Поширити

За її словами, вкрай важливо продовжувати досліджувати це питання, аби нарешті зрозуміти, чи можна використовувати ці результати для індивідуального прогнозування виникнення раку в курців і користувачів електронних сигарет.