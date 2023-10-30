Ученые узнали о неожиданном влиянии кофе на почки

Кофе – уникальный напиток, без которого трудно представить начало продуктивного дня. Не раз ученые предупреждали о вреде из-за его употребления, однако, как оказалось, не все так плохо, как считалось ранее.

Кофе может помочь работе почек

Как удалось узнать команде голландских ученых Университета Вагенингема, потребление кофе может оказаться полезным для поддержания здоровья почек.

По словам ученых, их новое масштабное исследование охватывает около 80 тысяч голландцев, и подтверждает гипотезу, что кофе сохраняет здоровье наших почек.

В первую очередь речь идет о людях с диабетом.

Ученые установили также и дозировку, при которой наблюдается эффект и вы опять-таки удивитесь, поскольку речь идет о 4 чашках кофе в день. Именно столько кофе нужно выпивать, чтобы снизить повреждение почек, сказано в сообщении. Поделиться

Фото: unplush.com

Как новое исследование пользы кофе отреагировали диетологи

По убеждению диетологов, пока еще рано давать официальные рекомендации.

По состоянию на сегодняшний день они не уверены в том, что 4 чашки кофе ежедневно действительно помогут сохранить здоровье почек.

Больше всего диетологов настораживает тот факт, что авторы исследования привлекли к исследованию только кофеманов.

Они также обратили внимание на то, что положительное влияние кофе больше всего наблюдали у людей с диабетом.

Дело в том, что хроническое заболевание почек часто недиагностировано, пока функция почек не упадет до уровня, при котором пациенту нужен диализ или трансплантация. Поэтому важно уделять больше внимания профилактике заболеванием почек. В частности, проходить регулярные чекапы, соблюдать диету, которая не вредит почкам. Поделиться

Что важно понимать, деградация функции почек происходит вдвое быстрее у диабетиков и людей, которые перенисли сердечный приступ.