Ученые узнали о неожиданном влиянии кофе на почки

Кофе – уникальный напиток, без которого трудно представить начало продуктивного дня. Не раз ученые предупреждали о вреде из-за его употребления, однако, как оказалось, не все так плохо, как считалось ранее.
Кофе может помочь работе почек
Как удалось узнать команде голландских ученых Университета Вагенингема, потребление кофе может оказаться полезным для поддержания здоровья почек.
По словам ученых, их новое масштабное исследование охватывает около 80 тысяч голландцев, и подтверждает гипотезу, что кофе сохраняет здоровье наших почек.
В первую очередь речь идет о людях с диабетом.
Как новое исследование пользы кофе отреагировали диетологи
По убеждению диетологов, пока еще рано давать официальные рекомендации.
По состоянию на сегодняшний день они не уверены в том, что 4 чашки кофе ежедневно действительно помогут сохранить здоровье почек.
Больше всего диетологов настораживает тот факт, что авторы исследования привлекли к исследованию только кофеманов.
Они также обратили внимание на то, что положительное влияние кофе больше всего наблюдали у людей с диабетом.
Что важно понимать, деградация функции почек происходит вдвое быстрее у диабетиков и людей, которые перенисли сердечный приступ.
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