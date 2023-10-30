Науковці дізналися про неочікуваний вплив кави на нирки

Кава — унікальний напій, без якого важко уявити початок продуктивного дня. Неодноразово вчені попереджали про шкоду його вживання, однак, як виявилося, не все так погано, як вважалося раніше.
Кава може допомогти роботі нирок
Як вдалося дізнатися команді голландських учених Університету Вагенінгема, споживання кави може бути корисним для підтримки здоров'я нирок.
За словами науковців, їхнє нове масштабне дослідження охоплює майже 80 тисяч голландців, і підтверджує гіпотезу, що кава зберігає здоров'я наших нирок.
Насамперед йдеться про людей з діабетом.
Як нове дослідження користі кави відреагували дієтологи
На переконання дієтологів, поки ще рано давати офіційні рекомендації.
Станом на сьогодні вони не впевнені в тому, що 4 чашки кави щоденно справді допоможуть зберегти здоров'я нирок.
Найбільше дієтологів насторожує той факт, що автори дослідження залучили до дослідження лише кавоманів.
Вони також звернули увагу на те, що позитивний вплив кави найбільше спостерігали у людей, які мають діабет.
Що важливо розуміти, деградація функції нирок відбувається удвічі швидше у діабетиків і людей, які перенесли серцевий напад.
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