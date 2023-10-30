Науковці дізналися про неочікуваний вплив кави на нирки

Кава — унікальний напій, без якого важко уявити початок продуктивного дня. Неодноразово вчені попереджали про шкоду його вживання, однак, як виявилося, не все так погано, як вважалося раніше.

Кава може допомогти роботі нирок

Як вдалося дізнатися команді голландських учених Університету Вагенінгема, споживання кави може бути корисним для підтримки здоров'я нирок.

За словами науковців, їхнє нове масштабне дослідження охоплює майже 80 тисяч голландців, і підтверджує гіпотезу, що кава зберігає здоров'я наших нирок.

Насамперед йдеться про людей з діабетом.

Учені встановили також і дозування, при якому спостерігається ефект і ви знову ж таки здивуєтесь. Бо мова про 4 чашки кави на день. Саме стільки кави потрібно випивати, аби знизити пошкодження нирок, - йдеться в повідомленні. Поширити

Фото: unplush.com

Як нове дослідження користі кави відреагували дієтологи

На переконання дієтологів, поки ще рано давати офіційні рекомендації.

Станом на сьогодні вони не впевнені в тому, що 4 чашки кави щоденно справді допоможуть зберегти здоров'я нирок.

Найбільше дієтологів насторожує той факт, що автори дослідження залучили до дослідження лише кавоманів.

Вони також звернули увагу на те, що позитивний вплив кави найбільше спостерігали у людей, які мають діабет.

Річ у тім, що хронічне захворювання нирок часто є недіагностованим доти, доки функція нирок не впаде до рівня, за якого пацієнту потрібен діаліз або трансплантація. А тому, важливо приділяти більше уваги профілактиці захворюванням нирок. Зокрема, проходити регулярні чекапи, дотримуватись дієти, яка не шкодить ниркам. Поширити

Що важливо розуміти, деградація функції нирок відбувається удвічі швидше у діабетиків і людей, які перенесли серцевий напад.