Ученые обнаружили гены, которые провоцируют повышенный риск развития эпилепсии.
Главные тезисы
- Исследование выявило 7 генов, 3 набора генов и 4 варианта, связанные с развитием эпилепсии.
- Гены влияют на передачу сигналов нейронами и работу электрических путей в мозге, что объясняет симптомы эпилепсии.
- Открытия помогут в разработке новых терапевтических моделей для лечения эпилепсии.
- Исследование важно в связи с высокой распространенностью эпилепсии и сложностью ее изучения.
- Регулярное прослушивание фортепианной музыки Моцарта может уменьшить частоту эпилептических приступов, подтверждено научно-экспериментально.
Что известно об обнаружении генов, ответственных за риск развития эпилепсии.
Отмечается, что 40 международных исследовательских групп провели исследование экзомов — частей ДНК, проводящих кодирование белков.
Ученые сравнили эти частицы из анализов более 20 тыс человек, страдающих эпилепсией и 33 тысяч контрольных участников.
В частности, по результатам исследования было выявлено 7 генов, 3 набора генов и 4 варианта, непосредственно влияющих на развитие эпилепсии.
Выявленные в ходе исследования варианты генов, тесно связанные с передачей сигналов нейронами и поддержанием нормальной работы электрических путей в мозге объясняет судороги и другие симптомы эпилепсии.
Ученые продолжат изучать разные механизмы эпилепсии и нарабатывать новые терапевтические модели.
Ученые настаивают на важности исследования, поскольку распространенность эпилепсии составляет 4-10 случаев на 1000 человек во всем мире.
Как музыка способна лечить эпилепсию
Иностранные ученые наконец-то нашли новый способ уменьшить частоту эпилептических приступов. По их словам, регулярное прослушивание фортепианной музыки гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта в этом поможет.
К такому выводу пришли канадские нейробиологи из научно-исследовательского университета Крембиля.
Следует обратить внимание на то, что гипотеза ученых подтверждена экспериментально.
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