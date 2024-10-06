Ученые узнали о влиянии генов на риск развития эпилепсии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые узнали о влиянии генов на риск развития эпилепсии

Эпилепсия
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Ученые обнаружили гены, которые провоцируют повышенный риск развития эпилепсии.

Главные тезисы

  • Исследование выявило 7 генов, 3 набора генов и 4 варианта, связанные с развитием эпилепсии.
  • Гены влияют на передачу сигналов нейронами и работу электрических путей в мозге, что объясняет симптомы эпилепсии.
  • Открытия помогут в разработке новых терапевтических моделей для лечения эпилепсии.
  • Исследование важно в связи с высокой распространенностью эпилепсии и сложностью ее изучения.
  • Регулярное прослушивание фортепианной музыки Моцарта может уменьшить частоту эпилептических приступов, подтверждено научно-экспериментально.

Что известно об обнаружении генов, ответственных за риск развития эпилепсии.

Отмечается, что 40 международных исследовательских групп провели исследование экзомов — частей ДНК, проводящих кодирование белков.

Ученые сравнили эти частицы из анализов более 20 тыс человек, страдающих эпилепсией и 33 тысяч контрольных участников.

Ученые обнаружили гены, ответственные за развитие эпилепсии
Эпилепсия

В частности, по результатам исследования было выявлено 7 генов, 3 набора генов и 4 варианта, непосредственно влияющих на развитие эпилепсии.

Это полезно, поскольку эпилепсия может сильно отличаться между людьми: в контексте причин, тяжести течения и способов проявления, что затрудняет изучение состояния, — объясняют авторы исследования.

Выявленные в ходе исследования варианты генов, тесно связанные с передачей сигналов нейронами и поддержанием нормальной работы электрических путей в мозге объясняет судороги и другие симптомы эпилепсии.

Ученые продолжат изучать разные механизмы эпилепсии и нарабатывать новые терапевтические модели.

Ученые настаивают на важности исследования, поскольку распространенность эпилепсии составляет 4-10 случаев на 1000 человек во всем мире.

Как музыка способна лечить эпилепсию

Иностранные ученые наконец-то нашли новый способ уменьшить частоту эпилептических приступов. По их словам, регулярное прослушивание фортепианной музыки гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта в этом поможет.

К такому выводу пришли канадские нейробиологи из научно-исследовательского университета Крембиля.

Следует обратить внимание на то, что гипотеза ученых подтверждена экспериментально.

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