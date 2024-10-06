Науковці виявили гени, які провокують підвищений ризик розвитку епілепсії.
Головні тези:
- Науковці виявили гени, що відповідальні за ризик розвитку епілепсії після проведення досліджень над 20 тис людей.
- Результатами дослідження було виявлено 7 генів, 3 набори генів і 4 варіанти, які впливають на розвиток епілепсії.
- Виявлені гени пов'язані з передачею сигналів нейронами та роботою електричних шляхів у мозку, що пояснює симптоми епілепсії.
- Ці нові відкриття допоможуть в розвитку нових терапевтичних моделей для лікування епілепсії.
- Поширеність епілепсії становить 4-10 випадків на 1000 людей, тому дослідження важливе для подальшого розуміння та лікування цього захворювання.
Що відомо про виявлення генів, відповідальних за ризик розвитку епілепсії
Зазначається, що 40 міжнародних дослідницьких груп провели дослідження екзомів — частин ДНК, які проводять кодування білків.
Науковці порівняли ці частинки з аналізів у понад 20 тис людей, які страждають на епілепсію та у 33 тисяч контрольних учасників.
Зокрема, за результатами дослідження було виявлено 7 генів, 3 набори генів і 4 варіанти, які безпосередньо впливають на розвиток епілепсії.
Виявлені у ході дослідження варіанти генів, тісно пов'язані із передачею сигналів нейронами та підтримкою нормальної роботи електричних шляхів у мозку, що пояснює судоми та інші симптоми епілепсії.
Вчені продовжать вивчати різні механізми епілепсії та напрацьовувати нові терапевтичні моделі.
Науковці наполягають на важливості дослідження, оскільки поширеність епілепсії становить 4 — 10 випадків на 1000 людей у всьому світі.
Як музика здатна лікувати епілепсію
Іноземні вчені нарешті знайшли новий спосіб зменшити частоту епілептичних нападів. За їхніми словами, регулярне прослуховування фортепіанної музики геніального австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта допоможе у цьому.
До такого висновку дійшли канадські нейробіологи з науково-дослідного університету Крембіля.
Варто звернути увагу на те, що гіпотеза вчених підтверджена експериментально.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-