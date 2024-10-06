Що відомо про виявлення генів, відповідальних за ризик розвитку епілепсії

Зазначається, що 40 міжнародних дослідницьких груп провели дослідження екзомів — частин ДНК, які проводять кодування білків.

Науковці порівняли ці частинки з аналізів у понад 20 тис людей, які страждають на епілепсію та у 33 тисяч контрольних учасників.

Епілепсія

Зокрема, за результатами дослідження було виявлено 7 генів, 3 набори генів і 4 варіанти, які безпосередньо впливають на розвиток епілепсії.

Це корисно, оскільки епілепсія може сильно відрізнятися між людьми: у контексті причин, тяжкості перебігу та способів проявлення, що ускладнює вивчення стану, — пояснюють автори дослідження. Поширити

Виявлені у ході дослідження варіанти генів, тісно пов'язані із передачею сигналів нейронами та підтримкою нормальної роботи електричних шляхів у мозку, що пояснює судоми та інші симптоми епілепсії.

Вчені продовжать вивчати різні механізми епілепсії та напрацьовувати нові терапевтичні моделі.

Науковці наполягають на важливості дослідження, оскільки поширеність епілепсії становить 4 — 10 випадків на 1000 людей у всьому світі.

Як музика здатна лікувати епілепсію

Іноземні вчені нарешті знайшли новий спосіб зменшити частоту епілептичних нападів. За їхніми словами, регулярне прослуховування фортепіанної музики геніального австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта допоможе у цьому.

До такого висновку дійшли канадські нейробіологи з науково-дослідного університету Крембіля.