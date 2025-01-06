Американские ученые по результатам недавних исследований выяснили, что в мозгу детей есть особенности, которые повышают склонность к употреблению алкоголя и психоактивных веществ.

Что способствует повышенной склонности к употреблению алкоголя и психоактивных веществ

Употребление психоактивных веществ в раннем возрасте тесно связано с повышенным риском развития некоторых расстройств и других неблагоприятных последствий, а также может быть причиной нейроанатомических изменений в структуре мозга.

В рамках нового исследования американские ученые пытались выяснить, есть ли в структурах мозга определенные вариации, которые делают людей более склонными к употреблению веществ.

Для начального анализа было отобрано 11,8 тыс. детей в возрасте от 8,9 до 11 лет.

Употребление алкоголя

Однако окончательный вариант включает информацию о 9,8 тыс. участников, за которыми велось наблюдение в течение 3 лет.

Ученые анализировали информацию о начале употребления детьми алкогольных напитков, табака, каннабиса и других психоактивных веществ.

Они также изучали информацию, полученную с помощью МРТ, которая оценивала структуры мозга участников исследования.

В ходе исследования было изучено 297 фенотипов, которые включали в себя объемы мозга, коры и подкорки, а также толщину, площадь поверхности и глубину борозд.

При этом учитывались возраст, пол, пубертатный статус, родственные отношения, пренатальное влияние психоактивных веществ и модели МРТ-сканеров.

Структуры мозга этих детей, которые начали употреблять психоактивные вещества в возрасте до 15 лет, сопоставлялись с теми детьми, которые ничего такого не употребляли.

В частности, удалось обнаружить, что структурная вариабельность мозга может склонять детей к раннему употреблению алкоголя, никотина и каннабиса.

Какие особенности мозга способствовали склонности детей к употреблению алкоголя, табака и наркотиков

35,3% участников начали употреблять психоактивные вещества в возрасте до 15 лет, причем чаще всего это был алкоголь (90,2% случаев).

По мнению ученых, среди факторов, которые повлияли на это:

тонкие участки в префронтальной коре;

увеличена толщина коры в затылочной, теменной и височной частицах;

большие объемы мозга, коры и подкорки, в том числе гиппокампа и бледного шара;

уменьшением объема правого хвостатого ядра.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты позволяют переоценить текущие причинно-следственные предположения и то, что мы думаем о зависимости.