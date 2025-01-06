Американские ученые по результатам недавних исследований выяснили, что в мозгу детей есть особенности, которые повышают склонность к употреблению алкоголя и психоактивных веществ.
Главные тезисы
- Особенности структуры мозга у детей могут повышать их склонность к употреблению алкоголя и наркотиков, согласно исследованиям американских ученых.
- Раннее употребление психоактивных веществ связано с риском развития расстройств и негативных последствий, что подтверждает значимость изучения данной проблемы.
- Анализ структур мозга детей, начавших употреблять психоактивные вещества до 15 лет, выявил увеличенные толщину и объемы определенных участков, что может способствовать их склонности к употреблению алкоголя и наркотиков.
- Исследование также позволяет пересмотреть причинно-следственные модели зависимости, что является важным шагом в направлении развития научных подходов и профилактики данной проблемы.
- Новые открытия ученых помогут лучше понять, какие особенности мозга могут способствовать развитию повышенной склонности к употреблению алкоголя и психоактивных веществ у детей и подростков.
Что способствует повышенной склонности к употреблению алкоголя и психоактивных веществ
Употребление психоактивных веществ в раннем возрасте тесно связано с повышенным риском развития некоторых расстройств и других неблагоприятных последствий, а также может быть причиной нейроанатомических изменений в структуре мозга.
В рамках нового исследования американские ученые пытались выяснить, есть ли в структурах мозга определенные вариации, которые делают людей более склонными к употреблению веществ.
Для начального анализа было отобрано 11,8 тыс. детей в возрасте от 8,9 до 11 лет.
Однако окончательный вариант включает информацию о 9,8 тыс. участников, за которыми велось наблюдение в течение 3 лет.
Ученые анализировали информацию о начале употребления детьми алкогольных напитков, табака, каннабиса и других психоактивных веществ.
Они также изучали информацию, полученную с помощью МРТ, которая оценивала структуры мозга участников исследования.
В ходе исследования было изучено 297 фенотипов, которые включали в себя объемы мозга, коры и подкорки, а также толщину, площадь поверхности и глубину борозд.
При этом учитывались возраст, пол, пубертатный статус, родственные отношения, пренатальное влияние психоактивных веществ и модели МРТ-сканеров.
Структуры мозга этих детей, которые начали употреблять психоактивные вещества в возрасте до 15 лет, сопоставлялись с теми детьми, которые ничего такого не употребляли.
В частности, удалось обнаружить, что структурная вариабельность мозга может склонять детей к раннему употреблению алкоголя, никотина и каннабиса.
Какие особенности мозга способствовали склонности детей к употреблению алкоголя, табака и наркотиков
35,3% участников начали употреблять психоактивные вещества в возрасте до 15 лет, причем чаще всего это был алкоголь (90,2% случаев).
По мнению ученых, среди факторов, которые повлияли на это:
тонкие участки в префронтальной коре;
увеличена толщина коры в затылочной, теменной и височной частицах;
большие объемы мозга, коры и подкорки, в том числе гиппокампа и бледного шара;
уменьшением объема правого хвостатого ядра.
Авторы исследования отмечают, что полученные результаты позволяют переоценить текущие причинно-следственные предположения и то, что мы думаем о зависимости.
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