Американські науковці за результатами нещодавніх досліджень з'ясували, що у мозку дітей є присутні особливості, які підвищують схильність до вживання алкоголю та психоактивних речовин.

Що сприяє підвищеній схильності до вживання алкоголю та психоактивних речовин

Зазначається, що вживання психоактивних речовин у ранньому віці тісно пов’язане з підвищеним ризиком розвитку деяких розладів та інших несприятливих наслідків, а також може бути причиною нейроанатомічних змін у структурі мозку.

У рамках нового дослідження американські науковці намагались з’ясувати, чи є у структурах мозку певні варіації, які роблять людей більш схильними до вживання речовин.

Для початкового аналізу було відібрано 11,8 тис дітей у віці від 8,9 до 11 років.

Вживання алкоголю

Однак остаточний варіант включає інформацію про 9,8 тис учасників, за якими велось спостереження протягом 3 років.

Вчені аналізували інформацію про початок вживання дітьми алкогольних напоїв, тютюну, канабісу та інших психоактивних речовин.

Вони також вивчали інформацію, отриману за допомогою МРТ, яка оцінювала структури мозку учасників дослідження.

Під час проведення дослідження було вивчено 297 фенотипів, які включали в себе об'єми мозку, кори та підкірки, а також товщину, площу поверхні й глибину борозен.

При цьому враховувались вік, стать, пубертатний статус, родинні стосунки, пренатальний вплив психоактивних речовин і моделі МРТ-сканерів.

Структури мозку цих дітей, які почали вживати психоактивні речовини у віці до 15 років, згодом порівнювались з тими дітьми, які нічого такого не вживали.

Зокрема, вдалось виявити, що структурна варіабельність мозку може схиляти дітей до раннього вживання алкоголю, нікотину і канабісу.

Які особливості мозку сприяли схильності дітей до вживання алкоголю, тютюну та наркотиків

35,3% учасників почали вживати психоактивні речовини у віці до 15 років, причому найчастіше це був алкоголь (90,2% випадків).

На думку науковців, серед факторів, які вплинули на це:

тонкі ділянки у префронтальній корі;

збільшена товщина кори в потиличній, тім'яній і скроневій частках;

більші об'єми мозку, кори та підкірки, в тому числі гіпокампа та блідої кулі;

зменшенням об'єму правого хвостатого ядра.

Автори дослідження зазначають, що отримані результати дозволяють переоцінити поточні причинно-наслідкові припущення і те, що ми думаємо про залежність.