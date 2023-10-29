Ученые выразили обеспокоенность из-за угрозы пробуждения супервулкана в Калифорнии

Ученых из Калифорнийского университета обеспокоила активность супервулкана Лонг-Велли в восточной Калифорнии, не извергавшийся уже около 100 тыс лет.
Почему ученых беспокоит активность супервулкана Лонг-Велли
По информации ученых, перед мощным взрывом супервулкан способен выбросить такое количество пепла, что похоронит под собой Лос-Анджелес.
Ученые отмечают, что в настоящее время вулкан находится в относительно спокойном состоянии.
Однако еще в конце 1970-х годов прошлого века рои землетрясений начали выходить из кальдеры – впадины, находящейся на вершине погребенного вулкана.
Исследователям удалось выяснить, что активность внутри вулкана была вызвана его охлаждением, а не из-за роста температуры.
Что известно о возможных последствиях активности супервулкана
Эффект кипения, наблюдаемый там, по мнению ученых, может "вызвать наблюдаемую деформацию поверхности и сейсмичность".
Ученые отмечают, что это не так опасно, как извержение,
Выводы команды основываются на данных, собранных из 100-километрового участка оптоволоконного кабеля посредством распределенного акустического зондирования.
В течение полутора лет исследователи Калифорнийского технологического института использовали специальную систему, чтобы изучить более 2 тыс. сейсмических событий в регионе, многие из которых люди не ощущали на поверхности.
Затем эти данные подключены к алгоритму машинного обучения.
Исследователи отмечают, что это первый случай, когда сеть глубоко распределенных акустических датчиков обнаружила динамику внутри Земли.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-