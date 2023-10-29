Ученые выразили обеспокоенность из-за угрозы пробуждения супервулкана в Калифорнии
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Мир
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Ученые выразили обеспокоенность из-за угрозы пробуждения супервулкана в Калифорнии

Супервулкан Лонг-Велли
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Источник:  Science Alert

Ученых из Калифорнийского университета обеспокоила активность супервулкана Лонг-Велли в восточной Калифорнии, не извергавшийся уже около 100 тыс лет.

Почему ученых беспокоит активность супервулкана Лонг-Велли

По информации ученых, перед мощным взрывом супервулкан способен выбросить такое количество пепла, что похоронит под собой Лос-Анджелес.

Ученые отмечают, что в настоящее время вулкан находится в относительно спокойном состоянии.

Однако еще в конце 1970-х годов прошлого века рои землетрясений начали выходить из кальдеры – впадины, находящейся на вершине погребенного вулкана.

Исследователям удалось выяснить, что активность внутри вулкана была вызвана его охлаждением, а не из-за роста температуры.

Что известно о возможных последствиях активности супервулкана

Эффект кипения, наблюдаемый там, по мнению ученых, может "вызвать наблюдаемую деформацию поверхности и сейсмичность".

Ученые отмечают, что это не так опасно, как извержение,

Мы не думаем, что региону следует готовиться к новому супервулканическому извержению, но процесс охлаждения может освободить достаточно газа и жидкости, чтобы вызвать землетрясения и небольшие извержения. К примеру, в мае 1980 года только в этом регионе было четыре землетрясения магнитудой 6, - объясняет геофизик Чжунвен Чжань.

Выводы команды основываются на данных, собранных из 100-километрового участка оптоволоконного кабеля посредством распределенного акустического зондирования.

В течение полутора лет исследователи Калифорнийского технологического института использовали специальную систему, чтобы изучить более 2 тыс. сейсмических событий в регионе, многие из которых люди не ощущали на поверхности.

Затем эти данные подключены к алгоритму машинного обучения.

Исследователи отмечают, что это первый случай, когда сеть глубоко распределенных акустических датчиков обнаружила динамику внутри Земли.

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