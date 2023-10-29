Вчені висловили занепокоєність через загрозу пробудження супервулкану у Каліфорнії

Науковців з Каліфорнійського університету занепокоїла активність супервулкана Лонг-Веллі в східній Каліфорнії, який не вивергався вже близько 100 тис років.

Чому науковців турбує активність супервулкана Лонг-Веллі

За інформацією науковців, перед потужним вибухом супервулкан здатний викинути таку кількість попелу, що поховає під собою Лос-Анджелес.

Науковці зазначають, що наразі вулкан перебуває у відносно спокійному стані.

Однак ще наприкінці 1970-х років минулого століття рої землетрусів почали виходити з кальдери – западини, яка знаходиться на вершині похованого вулкана.

Дослідникам вдалось з’ясувати, що активність всередині вулкана була викликана його охолодженням, а не внаслідок зростання температури.

Що відомо про ймовірні наслідки активності супервулкана

Ефект кипіння, що спостерігається там, на думку вчених, може "спричинити спостережувану деформацію поверхні та сейсмічність".

Науковці зазначають, що це не так небезпечно, як виверження,

Ми не думаємо, що регіону варто готуватися до нового супервулканічного виверження, але процес охолодження може звільнити достатньо газу та рідини, щоб викликати землетруси та невеликі виверження. Наприклад, у травні 1980 року тільки в цьому регіоні було чотири землетруси магнітудою 6, - пояснює геофізик Чжунвен Чжань. Поширити

Висновки команди ґрунтуються на даних, зібраних із 100-кілометрової ділянки оптоволоконного кабелю за допомогою розподіленого акустичного зондування.

Протягом півтора років дослідники Каліфорнійського технологічного інституту використовували спеціальну систему, аби вивчити понад 2 тис сейсмічних подій в регіоні, багато з яких люди не відчували на поверхні.

Потім ці дані були підключені до алгоритму машинного навчання.

Дослідники зазначають, що це перший випадок, коли мережа глибоко розподілених акустичних датчиків виявила динаміку всередині Землі.