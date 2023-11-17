Ученые заявили о еще одном полезном свойстве медицинского каннабиса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые заявили о еще одном полезном свойстве медицинского каннабиса

каннабис
Читати українською
Источник:  online.ua

Американские ученые организовали и провели еще одно клиническое исследование с применением каннабидиола. Они намеревались найти альтернативу опиоидным анальгетикам.

Что известно о новом исследовании медицинского каннабиса

Участниками этого исследования стали пациенты с умеренной и сильной зубной болью, которых случайно разделили на три группы.

Люди из первых двух групп получили Epidiolex как обезболивающее. Что важно понимать, это легальный в Штатах препарат на основе каннабидиола в форме перорального масляного раствора с рекомендуемой дозой до 20 миллиграммов на килограмм массы в сутки.

Пациенты одной группы получали половину дозировки (10 мг на килограмм), а другой – полную. В третьей группе использовалось плацебо. В течение трех часов исследователи отслеживали уровень боли у пациентов с помощью визуальной аналоговой шкалы (VAS).

Медицинский каннабис может спасти от зубной боли

Согласно результатам исследования, у пациентов, получавших каннабидиол, боль значительно уменьшилась по сравнению с исходным уровнем и группой, получавшей плацебо.

Что важно понимать, примерно 85% пациентов отметили уменьшение начальной боли хотя бы на 50%.

В группе с дозировкой каннабидиола 20 мг на килограмм массы обезболивающее действие наступило вдвое быстрее, чем у пациентов с меньшей дозировкой (10 мг на килограмм) – через 15 и 30 минут после приема препарата соответственно. Максимальный эффект в виде ослабления боли в среднем на 73% появился спустя 180 минут.

Ученые также не скрывают тот факт, что побочные эффекты каннабидиола, такие как сонливость, диарея и боль в животе чаще возникали у тех, кто принимал препарат, чем у пациентов из группы плацебо.

Негативное влияние на психику или настроение зафиксировано не было.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении
Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине могут легализовать медицинский каннабис. Что важно знать каждому
В Украине могут легализовать медицинский каннабис. Что важно знать каждому
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина планирует выращивать каннабис в Крыму после его деоккупации
Украина планирует выращивать каннабис в Крыму после его деоккупации

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.