Ученые заявили о еще одном полезном свойстве медицинского каннабиса

Американские ученые организовали и провели еще одно клиническое исследование с применением каннабидиола. Они намеревались найти альтернативу опиоидным анальгетикам.

Что известно о новом исследовании медицинского каннабиса

Участниками этого исследования стали пациенты с умеренной и сильной зубной болью, которых случайно разделили на три группы.

Люди из первых двух групп получили Epidiolex как обезболивающее. Что важно понимать, это легальный в Штатах препарат на основе каннабидиола в форме перорального масляного раствора с рекомендуемой дозой до 20 миллиграммов на килограмм массы в сутки.

Пациенты одной группы получали половину дозировки (10 мг на килограмм), а другой – полную. В третьей группе использовалось плацебо. В течение трех часов исследователи отслеживали уровень боли у пациентов с помощью визуальной аналоговой шкалы (VAS). Поделиться

Медицинский каннабис может спасти от зубной боли

Согласно результатам исследования, у пациентов, получавших каннабидиол, боль значительно уменьшилась по сравнению с исходным уровнем и группой, получавшей плацебо.

Что важно понимать, примерно 85% пациентов отметили уменьшение начальной боли хотя бы на 50%.

В группе с дозировкой каннабидиола 20 мг на килограмм массы обезболивающее действие наступило вдвое быстрее, чем у пациентов с меньшей дозировкой (10 мг на килограмм) – через 15 и 30 минут после приема препарата соответственно. Максимальный эффект в виде ослабления боли в среднем на 73% появился спустя 180 минут. Поделиться

Ученые также не скрывают тот факт, что побочные эффекты каннабидиола, такие как сонливость, диарея и боль в животе чаще возникали у тех, кто принимал препарат, чем у пациентов из группы плацебо.

Негативное влияние на психику или настроение зафиксировано не было.