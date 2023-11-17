Ученые заявили о еще одном полезном свойстве медицинского каннабиса

Американские ученые организовали и провели еще одно клиническое исследование с применением каннабидиола. Они намеревались найти альтернативу опиоидным анальгетикам.
Что известно о новом исследовании медицинского каннабиса
Участниками этого исследования стали пациенты с умеренной и сильной зубной болью, которых случайно разделили на три группы.
Люди из первых двух групп получили Epidiolex как обезболивающее. Что важно понимать, это легальный в Штатах препарат на основе каннабидиола в форме перорального масляного раствора с рекомендуемой дозой до 20 миллиграммов на килограмм массы в сутки.
Медицинский каннабис может спасти от зубной боли
Согласно результатам исследования, у пациентов, получавших каннабидиол, боль значительно уменьшилась по сравнению с исходным уровнем и группой, получавшей плацебо.
Что важно понимать, примерно 85% пациентов отметили уменьшение начальной боли хотя бы на 50%.
Ученые также не скрывают тот факт, что побочные эффекты каннабидиола, такие как сонливость, диарея и боль в животе чаще возникали у тех, кто принимал препарат, чем у пациентов из группы плацебо.
Негативное влияние на психику или настроение зафиксировано не было.
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