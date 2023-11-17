Науковці заявили про ще одну корисну властивість медичного канабісу

Американські вчені організували та провели ще одне клінічне дослідження із застосуванням канабідіолу. Вони мали намір знайти альтернативу опіоїдним анальгетикам.

Що відомо про нове дослідження медичного канабіса

Учасниками цього дослідження стали пацієнти з помірним та сильним зубним болем, яких випадково розділили на три групи.

Люди з перших двох групах отримали Epidiolex як знеболювальне. Що важливо розуміти, це легальний у Штатах препарат на основі канабідіолу у формі перорального масляного розчину з дозою, що рекомендується, до 20 міліграмів на кілограм маси на добу.

Пацієнти однієї групи отримували половину дозування (10 міліграмів на кілограм), а іншій – повну. У третій групі використовувалося плацебо. Протягом трьох годин дослідники відстежували рівень болю у пацієнтів за допомогою візуальної аналогової шкали (VAS). Поширити

Медичний канабіс може врятувати від зубного болю

Згідно з результатами дослідження, у пацієнтів які отримували канабідіол, біль значно зменшився порівняно з вихідним рівнем та групою, яка отримувала плацебо.

Що важливо розуміти, приблизно 85% пацієнтів відзначили зменшення початкового болю хоча б на 50%.

У групі з дозуванням канабідіолу 20 міліграмів на кілограм маси знеболювальна дія настала вдвічі швидше, ніж у пацієнтів із меншим дозуванням (10 міліграмів на кілограм) – через 15 та 30 хвилин після прийому препарату відповідно. Максимальний ефект у вигляді ослаблення болю в середньому на 73% виявився через 180 хвилин. Поширити

Науковці також не приховують той факт, що побічні ефекти канабідіолу, такі як сонливість, діарея та біль у животі, частіше виникали у тих, хто приймав препарат, ніж у пацієнтів із групи плацебо.

Негативних впливів на психіку чи настрій зафіксовано не було.