Науковці заявили про ще одну корисну властивість медичного канабісу

Американські вчені організували та провели ще одне клінічне дослідження із застосуванням канабідіолу. Вони мали намір знайти альтернативу опіоїдним анальгетикам.
Що відомо про нове дослідження медичного канабіса
Учасниками цього дослідження стали пацієнти з помірним та сильним зубним болем, яких випадково розділили на три групи.
Люди з перших двох групах отримали Epidiolex як знеболювальне. Що важливо розуміти, це легальний у Штатах препарат на основі канабідіолу у формі перорального масляного розчину з дозою, що рекомендується, до 20 міліграмів на кілограм маси на добу.
Медичний канабіс може врятувати від зубного болю
Згідно з результатами дослідження, у пацієнтів які отримували канабідіол, біль значно зменшився порівняно з вихідним рівнем та групою, яка отримувала плацебо.
Що важливо розуміти, приблизно 85% пацієнтів відзначили зменшення початкового болю хоча б на 50%.
Науковці також не приховують той факт, що побічні ефекти канабідіолу, такі як сонливість, діарея та біль у животі, частіше виникали у тих, хто приймав препарат, ніж у пацієнтів із групи плацебо.
Негативних впливів на психіку чи настрій зафіксовано не було.
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