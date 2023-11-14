Удар РФ по 128-й бригаде. Умеров раскрыл детали расследования трагедии

Проверка обстоятельств удара по бойцам 128-й ОГШБр

Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать. Да – там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. Поделиться

Министр отметил, что перед ударом в небе зафиксировали российский беспилотник-разведчик, из-за которого была объявлена воздушная тревога по всей области. Военные были предупреждены о тревоге.

Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал «ракетная опасность». На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было. Поделиться

Следствие продолжается. Умеров добавил, что все виновные будут наказаны по закону.

Он поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо. Поделиться

Что известно об ударе РФ по бойцам 128-й ОГШБр

3 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по скоплению военных 128 ОГШБр, когда их собрали для вручения наград на День артиллерии в прифронтовой зоне Запорожской области.

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщила о гибели 19 своих бойцов в результате ракетного удара РФ.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М".

В Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады объявили трехдневный траур.