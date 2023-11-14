Удар РФ по 128-й бригаде. Умеров раскрыл детали расследования трагедии

Министр обороны Рустем Умеров выслушал доклад Главной инспекции МОУ о результатах проверки обстоятельств российского ракетного удара по 128 ОГШБр.
Проверка обстоятельств удара по бойцам 128-й ОГШБр
Министр отметил, что перед ударом в небе зафиксировали российский беспилотник-разведчик, из-за которого была объявлена воздушная тревога по всей области. Военные были предупреждены о тревоге.
Следствие продолжается. Умеров добавил, что все виновные будут наказаны по закону.
Он поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.
Что известно об ударе РФ по бойцам 128-й ОГШБр
3 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по скоплению военных 128 ОГШБр, когда их собрали для вручения наград на День артиллерии в прифронтовой зоне Запорожской области.
128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщила о гибели 19 своих бойцов в результате ракетного удара РФ.
Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М".
В Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады объявили трехдневный траур.