Удар РФ по 128-й бригаді. Умєров розкрив деталі розслідування трагедії
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по 128-й бригаді. Умєров розкрив деталі розслідування трагедії

Рустем Умєров
Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров вислухав доповідь Головної інспекції МОУ про результати перевірки обставин російського ракетного удару по 128-й ОГШБр.

Перевірка обставин удару по бійцям 128-ї ОГШБр

Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів.

Міністр зазначив, що перед ударом у небі зафіксували російський безпілотник-розвідник, через який була оголошена повітряна тривога в усій області. Військові були попереджені про тривогу.

Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було.

Слідство продовжується. Умєров додав, що всіх винних буде покарано за законом.

Він доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима.

Що відомо про удар РФ по бійцям 128-ї ОГШБр

3 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по скупченню військових 128 ОГШБр, коли їх зібрали для вручення нагород на День артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області.

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомила про загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару РФ.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М".

У Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оголосили триденний траур.

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