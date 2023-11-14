Удар РФ по 128-й бригаді. Умєров розкрив деталі розслідування трагедії

Міністр оборони Рустем Умєров вислухав доповідь Головної інспекції МОУ про результати перевірки обставин російського ракетного удару по 128-й ОГШБр.
Перевірка обставин удару по бійцям 128-ї ОГШБр
Міністр зазначив, що перед ударом у небі зафіксували російський безпілотник-розвідник, через який була оголошена повітряна тривога в усій області. Військові були попереджені про тривогу.
Слідство продовжується. Умєров додав, що всіх винних буде покарано за законом.
Він доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.
Що відомо про удар РФ по бійцям 128-ї ОГШБр
3 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по скупченню військових 128 ОГШБр, коли їх зібрали для вручення нагород на День артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області.
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомила про загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару РФ.
Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М".
У Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оголосили триденний траур.