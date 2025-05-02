Угроза демократии. Германия признала пророссийскую партию AfD экстремистской организацией

Партию "друзей Путина" AfD признали экстремистской организацией в ФРГ

Это решение позволяет ведомству усилить наблюдение за партией, занявшей второе место на федеральных выборах в феврале.

Заключение BfV основывается на экспертном отчете в объеме 1100 страниц и квалифицирует AfD как расистскую и антимусульманскую силу. Теперь спецслужбы могут использовать для наблюдения за партией такие инструменты, как вербовка конфиденциальных информаторов и перехват коммуникаций.

Это клеймо может усложнить партии привлечения новых членов и поставить под угрозу государственное финансирование.

AfD, лидирующая сейчас в ряде опросов, резко осудила это решение, тогда как политологи предупреждают, что оно может еще больше укрепить поддержку партии. Поделиться

В центре оценки — этническое и родовое понимание народа, формирующее идеологию AfD. Оно унижает целые группы населения Германии и нарушает их достоинство, говорится в заявлении ведомства.

Эта концепция отражается в общем антимигрантском и антимусульманском курсе партии.

Ведомство добавило, что AfD "обругала и очерняла" отдельных людей и целые группы, разжигая "иррациональные страхи и враждебность по отношению к ним".

Решение разведки было принято за несколько дней до присяги нового канцлера Германии — лидера консерваторов Фридриха Мерца. Оно совпало с острыми прениями внутри его партии о том, как следует взаимодействовать с AfD в новом составе парламента.

Партия добилась рекордного количества мест, что теоретически дает ей право возглавить несколько ключевых парламентских комитетов. Поделиться

Возможно, парламент попытается ограничить или вовсе прекратить государственное финансирование AfD. Однако для этого власти нужно доказать, что партия сознательно стремится взорвать или свергнуть демократический строй Германии.

Некоторые подразделения AfD, такие как молодежное крыло, уже были признаны экстремистскими. Вся партия была классифицирована как "вероятный экстремистский случай" еще в 2021 году.

Созданная в 2013 году в качестве протеста против антикризисных мер в еврозоне, AfD позже превратилась в антимиграционную партию после того, как Германия приняла большое количество беженцев в 2015 году.