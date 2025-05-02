Загроза демократії. Німеччина визнала проросійську партію AfD екстремістською організацією

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) визнало ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) екстремістською організацією, що загрожує демократії.

Партію “друзів Путіна” AfD визнали екстремістською організацією у ФРН

Це рішення дає змогу відомству посилити спостереження за партією, яка посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.

Висновок BfV ґрунтується на експертному звіті обсягом 1100 сторінок і кваліфікує AfD як расистську та антимусульманську силу. Тепер спецслужби можуть використовувати для спостереження за партією такі інструменти, як вербування конфіденційних інформаторів і перехоплення комунікацій.

Це клеймо може ускладнити партії залучення нових членів і поставити під загрозу державне фінансування.

AfD, яка зараз лідирує в низці опитувань, різко засудила це рішення, тоді як політологи попереджають, що воно може ще більше зміцнити підтримку партії. Поширити

У центрі оцінки — етнічне та родове розуміння народу, яке формує ідеологію AfD. Воно принижує цілі групи населення Німеччини і порушує їхню людську гідність, йдеться в заяві відомства.

Ця концепція відображається в загальному антимігрантському та антимусульманському курсі партії.

Відомство додало, що AfD "оббріхувала і очорняла" окремих людей і цілі групи, розпалюючи "ірраціональні страхи і ворожість стосовно них".

Рішення розвідки було ухвалено за кілька днів до присяги нового канцлера Німеччини — лідера консерваторів Фрідріха Мерца. Воно збіглося з гострими дебатами всередині його партії про те, як слід взаємодіяти з AfD у новому складі парламенту.

Партія домоглася рекордної кількості місць, що теоретично дає їй право очолити кілька ключових парламентських комітетів. Поширити

Можливо, що парламент спробує обмежити або зовсім припинити державне фінансування AfD. Однак для цього владі потрібно довести, що партія свідомо прагне підірвати або повалити демократичний лад Німеччини.

Деякі підрозділи AfD, такі як молодіжне крило, вже були визнані екстремістськими. Усю партію було класифіковано як "ймовірний екстремістський випадок" ще 2021 року.

Створена у 2013 році як протест проти антикризових заходів у єврозоні, AfD пізніше перетворилася на антиміграційну партію після того, як Німеччина прийняла велику кількість біженців у 2015 році.