Уилл Смит представит новый альбом Based On A True Story — что известно
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Уилл Смит представит новый альбом Based On A True Story — что известно

Смит
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Источник:  The Hollywood Reporter

Американский оскароносный актер и певец Уилл Смит объявил, что записал новый альбом Based On A True Story, который выйдет 28 марта.

Главные тезисы

  • Уилл Смит анонсировал выход нового альбома Based On A True Story после 20-летнего перерыва в музыкальной карьере.
  • Альбом будет содержать 14 композиций, включая совместные треки с DJ Jazzy Jeff, Теяной Тейлор и Джеком Россом.
  • Перед выпуском альбома был выпущен сингл Beautiful Scars с участием Биг Шона.

Уилл Смит впервые за 20 лет представит новый альбом

Американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит сообщил, что записал новый альбом после 20-летнего перерыва. Новая пластинка Based On A True Story должна выйти через 2 недели.

Официально! Мой новый альбом Based On A True Story выйдет 28 марта. Через две недели, — написал он в instagram.

В альбом войдет 14 композиций, в том числе Смит записал совместный трек с ди-джеем Джаззи Джеффом (DJ Jazzy Jeff), а также здесь будет коллаборация с Теяной Тейлор и Джеком Россом.

В январе Смит выпустил сингл Beautiful Scars, в котором принял участие Биг Шон.

Смит за свою карьеру, начавшуюся с рэп-музыки, поднялся до уровня феномена попкультуры. Он стартовал на хип-хоп сцене в конце 1980-х в составе дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Он стал звездой комедийного сериала The Fresh Prince of Bel-Air ("Принц из Беверли-Хиллз").

Его карьера в Голливуде пошла вверх параллельно музыкальной карьере. Порой в его франшизах и голливудских блокбастерах, в частности "Дикое, дикое мероприятие" и "Люди в черном", звучали его песни.

Его хип-хоп карьера достигла пика из Big Willie Style 1997 года. Он выпустил еще три релиза Willennium (1999), Born to Reign (2002) и Lost and Found (2005), а затем перестал петь и сосредоточился на карьере в кино как актер и продюсер.

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