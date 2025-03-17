Вілл Сміт представить новий альбом Based On A True Story — що відомо

Американський оскароносний актор і співак Вілл Сміт оголосив, що записав новий альбом Based On A True Story, який вийде 28 березня.

Вілл Сміт вперше за 20 років представить новий альбом

Американський актор і хіп-хоп виконавець Вілл Сміт повідомив, що записав новий альбом після 20-річної перерви. Нова платівка Based On A True Story має вийти за 2 тижні.

Офіційно! Мій новий альбом Based On A True Story вийде 28 березня. За два тижні, - написав він в instagram.

До альбому увійде 14 композицій, зокрема Сміт записав спільний трек з ді-джеєм Джаззі Джеффом (DJ Jazzy Jeff), а також тут буде колаборація з Теяною Тейлор і Джеком Россом.

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Сміт за свою кар’єру, яка почалася з реп-музики, піднявся до рівня феномена попкультури. Він стартував на хіп-хоп сцені наприкінці 1980-х у складі дуету DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Він став зіркою комедійного серіалу The Fresh Prince of Bel-Air ("Принц з Беверлі-Гіллз").

Його кар’єра в Голлівуді пішла вгору паралельно з музичною кар’єрою. Часом у його франшизах і голлівудських блокбастерах, зокрема "Дикий, дикий захід" і "Люди в чорному", звучали його пісні.

Його хіп-хоп кар'єра досягла піка з Big Willie Style 1997 року. Він випустив ще три релізи Willennium (1999), Born to Reign (2002) і Lost and Found (2005), а потім припинив співати й зосередився на кар'єрі в кіно як актор і продюсер.