Вілл Сміт представить новий альбом Based On A True Story — що відомо

Американський оскароносний актор і співак Вілл Сміт оголосив, що записав новий альбом Based On A True Story, який вийде 28 березня.
Головні тези:
- Вілл Сміт анонсував новий альбом Based On A True Story, який вийде 28 березня після 20-річної перерви у музичній кар'єрі.
- У новому альбомі артист представить 14 композицій, серед яких спільний трек з DJ Jazzy Jeff та колаборації з Теяною Тейлор і Джеком Россом.
- У січні вийшов сингл Beautiful Scars, у якому взяв участь Біг Шон, підготовляючи шанувальників до майбутнього релізу.
Вілл Сміт вперше за 20 років представить новий альбом
Американський актор і хіп-хоп виконавець Вілл Сміт повідомив, що записав новий альбом після 20-річної перерви. Нова платівка Based On A True Story має вийти за 2 тижні.
Офіційно! Мій новий альбом Based On A True Story вийде 28 березня. За два тижні, - написав він в instagram.
До альбому увійде 14 композицій, зокрема Сміт записав спільний трек з ді-джеєм Джаззі Джеффом (DJ Jazzy Jeff), а також тут буде колаборація з Теяною Тейлор і Джеком Россом.
Сміт за свою кар’єру, яка почалася з реп-музики, піднявся до рівня феномена попкультури. Він стартував на хіп-хоп сцені наприкінці 1980-х у складі дуету DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Він став зіркою комедійного серіалу The Fresh Prince of Bel-Air ("Принц з Беверлі-Гіллз").
Його кар’єра в Голлівуді пішла вгору паралельно з музичною кар’єрою. Часом у його франшизах і голлівудських блокбастерах, зокрема "Дикий, дикий захід" і "Люди в чорному", звучали його пісні.
Його хіп-хоп кар'єра досягла піка з Big Willie Style 1997 року. Він випустив ще три релізи Willennium (1999), Born to Reign (2002) і Lost and Found (2005), а потім припинив співати й зосередився на кар'єрі в кіно як актор і продюсер.
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