Украина ― Чехия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

14 октября сборная Украины по футболу проведет четвёртый матч в Лиге наций. В четвертом туре украинские футболисты встретятся с командой Чехии, начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Украина сыграет с Чехией в 4-м туре Лиги наций по футболу

В Лиге наций сборная Украины по футболу сыграла уже половину матчей. Только в одном украинцы одержали победу: минимально обыграли лидера группы Грузию (1:0).

Теперь матч Украина — Чехия: игра, которая может улучшить положение "сине-желтых" в группе Лиги наций по футболу.

Сборные во второй раз встретятся между собой в рамках Лиги наций 2024/25. Первый поединок между командами закончился поражением украинцев в сверхрезультативном матче со счетом 2:3. В целом же Украина — Чехия состоится в седьмой раз: команды получают по две победы, еще два очных поединка заканчивались вничью.

В день футбола Украина — Чехия "сине-желтые" определились с заявкой. Туда попал один из лидеров команды, полузащитник Тарас Степаненко, пропустивший игру с Грузией, восстанавливаясь от повреждения.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Защитники: Александр Тимчик ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, (все — "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Тарас Степаненко (все — "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко ("Полесье"), Михаил Мудрик ("Челси" ", Англия), Иван Калюжный ("Александрия")

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Матч Украина — Чехия: где смотреть

Матч Украина — Чехия состоится 14 октября в польском Вроцлаве. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени, она будет номинально домашней для украинцев.

Украина — Чехия будет проходить одновременно с другим матчем группы В1 в Лиге наций, в котором сыграют Грузия и Албания. Поделиться