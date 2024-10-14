Украина ― Чехия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций
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Спорт
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Украина ― Чехия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Украинская сборная
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Источник:  Суспільне. Спорт

14 октября сборная Украины по футболу проведет четвёртый матч в Лиге наций. В четвертом туре украинские футболисты встретятся с командой Чехии, начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Главные тезисы

  • Матч Украина — Чехия в рамках Лиги наций запланирован на 14 октября в 21:45 по киевскому времени.
  • Украина и Чехия проведут свой четвертый поединок в Лиге наций.
  • Главные игроки украинской сборной, такие как Тарас Степаненко и Роман Яремчук, готовы к поединку с Чехией.
  • Матч будет проходить в польском Вроцлаве и транслироваться на телеканалах Суспільного.
  • Участие в игре Украины против Чехии имеет важное значение для рейтинга и положения команд в группе Лиги наций.

Украина сыграет с Чехией в 4-м туре Лиги наций по футболу

В Лиге наций сборная Украины по футболу сыграла уже половину матчей. Только в одном украинцы одержали победу: минимально обыграли лидера группы Грузию (1:0).

Теперь матч Украина — Чехия: игра, которая может улучшить положение "сине-желтых" в группе Лиги наций по футболу.

Сборные во второй раз встретятся между собой в рамках Лиги наций 2024/25. Первый поединок между командами закончился поражением украинцев в сверхрезультативном матче со счетом 2:3. В целом же Украина — Чехия состоится в седьмой раз: команды получают по две победы, еще два очных поединка заканчивались вничью.

В день футбола Украина — Чехия "сине-желтые" определились с заявкой. Туда попал один из лидеров команды, полузащитник Тарас Степаненко, пропустивший игру с Грузией, восстанавливаясь от повреждения.

  • Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

  • Защитники: Александр Тимчик ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, (все — "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США)

  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Тарас Степаненко (все — "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко ("Полесье"), Михаил Мудрик ("Челси" ", Англия), Иван Калюжный ("Александрия")

  • Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Матч Украина — Чехия: где смотреть

Матч Украина — Чехия состоится 14 октября в польском Вроцлаве. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени, она будет номинально домашней для украинцев.

Украина — Чехия будет проходить одновременно с другим матчем группы В1 в Лиге наций, в котором сыграют Грузия и Албания.

Прямая трансляция матча состоится на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV кроме OTT-платформ).

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