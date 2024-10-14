Україна ― Чехія. Де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй

14 жовтня збірна України з футболу проведе четвертий матч у Лізі націй. У четвертому турі українські футболісти зустрінуться з командою Чехії, початок матчу о 21:45 за київським часом.

Україна зіграє з Чехією у 4-му турі Ліги націй з футболу

У Лізі націй збірна України з футболу зіграла вже половину матчів. Лише в одному українці здобули перемогу: мінімально обіграли лідера групи Грузію (1:0).

Тепер матч Україна — Чехія: гра, яка може покращити положення "синьо-жовтих" у групі Ліги націй з футболу.

Збірні вже вдруге зустрінуться між собою у межах Ліги націй 2024/25. Перший поєдинок між командами закінчився поразкою українців у надрезультативному матчі з рахунком 2:3. Загалом же Україна — Чехія відбудеться всьоме: команди мають у доробку по дві перемоги, ще два очних поєдинки закінчувалися внічию.

У день футболу Україна — Чехія "синьо-жовті" визначилися із заявкою. Туди потрапив один з лідерів команди, півзахисник Тарас Степаненко, який пропустив гру з Грузією, відновлюючись від ушкодження.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Захисники: Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, (усі — "Шахтар"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Тарас Степаненко (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Іван Калюжний ("Олександрія")

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Матч Україна — Чехія: де дивитись

Матч Україна — Чехія відбудеться 14 жовтня у польському Вроцлаві. Початок гри — о 21:45 за київським часом, вона буде номінально домашньою для українців.

Україна — Чехія проходитиме одночасно з іншим матчем групи В1 у Лізі націй, у якому зіграють Грузія та Албанія. Поширити