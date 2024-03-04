Украина конфисковала имущество российского пропагандиста Киселева

Коллегия судей удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому журналисту-пропагандисту Дмитрию Киселеву и применила к нему санкцию, предусмотренную действующим законодательством.

ВАКС взыскал в доход государства активы пропагандиста РФ Киселева

Активы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Украине решили конфисковать. Речь идет о его имуществе в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд в Facebook.

Суд решил взыскать в доход государства его активы, а именно:

жилой дом общей площадью 151,1 кв м в Коктебеле;

земельный участок общей площадью 0,2878 га;

автомобиль Land Rover;

прицеп;

100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Клуб Сковорода";

30,95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Промо.UA".

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

Деятельность Дмитрия Киселева: что известно

Российский журналист, телеведущий и пропагандист. Заместитель генерального директора ВГТРК с 2008 года, генеральный директор агентства "Россия сегодня" с 9 декабря 2013 года.

С марта 2014 года в поддержку российско-украинской войны находится под персональными санкциями Европейского союза и других стран.

Недавно Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долл. в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Кроме этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.