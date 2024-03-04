Україна конфіскувала майно російського пропагандиста Кисельова
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна конфіскувала майно російського пропагандиста Кисельова

ВАКС
Кисельов

Колегія суддів задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського журналіста-пропагандиста Дмитр Кісельова та застосувала до нього санкцію, передбачену чинним законодавством.

ВАКС стягнув у дохід держави активи пропагандиста РФ Кисельова

Активи російського пропагандиста Дмитра Кисельова в Україні вирішили конфіскувати. Йдеться про його майно в окупованому Криму.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд у Facebook.

Суд вирішив стягнути в дохід держави його активи, а саме:

  • житловий будинок загальною площею 151,1 кв м у Коктебелі;

  • земельну ділянку загальною площею 0.2878 га;

  • автомобіль Land Rover;

  • причіп;

  • 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода";

  • 30,95% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей".

Апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подано учасником справи протягом п'яти днів із дня проголошення рішення суду.

Діяльність Дмитра Кисельова: що відомо

Російський журналіст, телеведучий і пропагандист. Заступник генерального директора ВДТРК з 2008 року, генеральний директор агентства "Росія сьогодні" з 9 грудня 2013 року.

З березня 2014 року за підтримку російсько-української війни перебуває під персональними санкціями Європейського союзу та інших країн.

Нещодавно Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд дол на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

За даними Financial Times, Бельгія запропонувала G7 план щодо розблокування активів РФ на користь України.

Крім цього, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала, щоб використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

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